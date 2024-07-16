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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan resmen açıkladı! "Meunier sözleşmesini feshetti"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a bağlanarak flaş açıklamalara imza attı. Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyuran Doğan, Belçikalı yıldıza haksız fesih nedeniyle dava açılacağını belirtti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 13:10 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 13:20
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan resmen açıkladı! Meunier sözleşmesini feshetti

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınına bağlanarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyuran Doğan, Belçikalı yıldıza haksız fesih nedeniyle dava açılacağını belirtti.


Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle;

"Meunier için tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayacağız. Bu saatten sonra kendisinden geri dönüş olsa da şu an öyle bir bilgi geliyor ama hayır öyle bir şey söz konusu olmayacak. Dün gece bize ayrılacağını iletti."



"Onuachu ve Cham ile temaslarımız hala yoğun. İzlemenin istediği sağ bek oyuncuları ile temasa başladık. Bu hafta ve önümüzdeki hafta hareketlenecek. 5 veya 6 direkt oynayacak oyuncu alacağız."

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