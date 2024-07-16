Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan resmen açıkladı! "Meunier sözleşmesini feshetti"



Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle;

"Meunier için tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayacağız. Bu saatten sonra kendisinden geri dönüş olsa da şu an öyle bir bilgi geliyor ama hayır öyle bir şey söz konusu olmayacak. Dün gece bize ayrılacağını iletti."