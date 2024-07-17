Tanguy Ndombele’den Galatasaray itirafı: İnsanlar insan olduğumuzu unutuyor

Geçen sezon 3 milyon euronun üzerinde garanti maaşla Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele, birçok kez kötü performansıyla gündeme geldikten sonra bileti kesilmişti. Otel odasına sipariş ettiği yemekten kilolarına kadar eleştiri oklarının hedefi haline gelen deneyimli orta saha oyuncusu, Nice ile sözleşme imzaladı. Eski takımı hakkında da açıklama yaptı.
Tanguy Ndombele fazla kilolarıyla gündemden düşmedi
ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM
Fiziksel olarak iyi durumda olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ndomele, "Zorlu geçen birkaç sezon yaşadım. Bizler robot değiliz, her zaman en iyisi için çabalamak zorundayız. Nice'e geldiğimde biraz yorgun hissediyordum. Yavaş yavaş formumu kazanıyorum ve kısa süre içinde ilk maçımı oynayabilecek duruma geleceğim." dedi.
Galatasaray ve Napoli'deki dönemi hakkında konuşan Fransız futbolcu, "Benim için zor geçti, karmaşıktı. Ancak bütün anılarım kötü değil. Napoli ve Galatasaray'dan çok şey öğrendim. Bir daha yurt dışına çıkmayacağım anlamına gelmez bu tecrübelerim." sözlerini sarf etti.
Tanguy Ndombele Süper Lig'de 19 maça çıkıp 1 asistle oynadı
HİKAYEMİN BİR PARÇASI'
"Lyon'daki performansınızla geçen sezonki fazla kilolarınız arasındaki tezatı nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Ndombele, "Size verecek çok fazla cevabım yok. Bu benim hikayemin bir parçası. İlk olduğumu sanmıyorum. En önemli şey kendinize doğru soruları sormak, çalışmak, ilerlemek ve mümkün olduğunca yükseği hedeflemek. Daha önce olduğum oyuncu olmak zorunda değilim. Eskisi gibi bir oyuncu olmasam bile bir yarışmacı olmaya devam edeceğim. Sadece yeniden iyi hisler bulmayı umuyorum." yanıtını verdi.