Tanguy Ndombele’den Galatasaray itirafı: İnsanlar insan olduğumuzu unutuyor

Geçen sezon 3 milyon euronun üzerinde garanti maaşla Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele , birçok kez kötü performansıyla gündeme geldikten sonra bileti kesilmişti. Otel odasına sipariş ettiği yemekten kilolarına kadar eleştiri oklarının hedefi haline gelen deneyimli orta saha oyuncusu, Nice ile sözleşme imzaladı. Eski takımı hakkında da açıklama yaptı.

Tanguy Ndombele fazla kilolarıyla gündemden düşmedi

ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Fiziksel olarak iyi durumda olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ndomele, "Zorlu geçen birkaç sezon yaşadım. Bizler robot değiliz, her zaman en iyisi için çabalamak zorundayız. Nice'e geldiğimde biraz yorgun hissediyordum. Yavaş yavaş formumu kazanıyorum ve kısa süre içinde ilk maçımı oynayabilecek duruma geleceğim." dedi.

Galatasaray ve Napoli'deki dönemi hakkında konuşan Fransız futbolcu, "Benim için zor geçti, karmaşıktı. Ancak bütün anılarım kötü değil. Napoli ve Galatasaray'dan çok şey öğrendim. Bir daha yurt dışına çıkmayacağım anlamına gelmez bu tecrübelerim." sözlerini sarf etti.