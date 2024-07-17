SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan gençlere şartlı izin!

Baran Aksaka'yı Bulgaristan ekibi FK Arda'ya kiralık göndermeye hazırlanan Galatasaray'da genç oyunculara teklifler geliyor. Sarı kırmızılılar genç oyuncularını oynama şartıyla göndermeyi planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:37 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:37
Galatasaray’dan gençlere şartlı izin!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, genç oyuncularını oynama şartıyla göndermeyi planlıyor.

Bulgaristan pasaportuna sahip Baran Aksaka'yı Bulgaristan ekibi FK Arda'ya kiralık göndermeye hazırlanan Galatasaray'da genç oyunculara teklifler geliyor.

Berk Balaban da gönderilecek isimler arasında.Berk Balaban da gönderilecek isimler arasında.

Florya çıkışlı Ali Yeşilyurt, Işık Kaan Arslan, Eren Aydın, Jankat Yılmaz, Batuhan Şen ve Berk Balaban şu an Avusturya'da kampta A Takım'la beraber çalışıyor.

Fakat bu oyuncuların da oynama şartıyla gönderilmesi bekleniyor.

Sergio Oliveiradan Bragaya retSergio Oliveiradan Bragaya ret
Sergio Oliveira'dan Braga'ya ret

SON DAKİKA