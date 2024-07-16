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Galatasaray'ın transferini Kopenhag duyurdu! "Görüşmeler sürüyor"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma bir sağ bek takviyesi yapacak olan sarı kırmızılılar için açıklama Kopenhag'dan geldi. Danimarka ekibi, Galatasaray ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu. İşte o isim ve yapılan açıklama...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 13:32 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 13:38
Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

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Yeni sezon hazırlık kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, Alman rakibine 5-2 mağlup oldu.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

Maç sonu transfer hakkında konuşan Okan Buruk, "İkinci kamp bizim için daha önemli. Nelsson takımla çalışmalara başladı. Bu beni en çok sevindiren bir şey."

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

Transfer için çok emek veriyoruz. En kısa zamanda transfer de yetişecek.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

İkinci kampa inşallah iki transferde yetişir. Büyük bir çaba sarf ediliyor, sabredilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

Danimarka basını Galatasaray'ın genç oyuncuya teklif yaptığını duyurdu.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

Galatasaray, Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki Elias Jelert ile ilgileniyor.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

Danimarka basını Cimbom'un Jelert için Kopenhag'a bonuslar dahil 10 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

KOPENHAG TEKLİFİ DOĞRULADI!

Kopenhag, 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Elias Jelert için Galatasaray'dan teklif aldıklarını ve transfer görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

Öte yandan Kopenhag'ın Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında Elias Jelert'in forma giymeyeceği de aktarıldı.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray - Kopenhag maçlarında görev almıştı.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

2 maçta da ilk 11'de başlayan Elias Jelert İstanbul'daki 2-2 biten karşılaşmada 73. dakikada kırmızı kart görmüştü.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

İSTİKRARLI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Genç sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon 45 maçta görev aldı.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jelert'in piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın transferini Kopenhag duyurdu! Görüşmeler sürüyor

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