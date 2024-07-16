Galatasaray'ın transferini Kopenhag duyurdu! "Görüşmeler sürüyor"

Yeni sezon hazırlık kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, Alman rakibine 5-2 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlık kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, Alman rakibine 5-2 mağlup oldu.
Maç sonu transfer hakkında konuşan Okan Buruk, "İkinci kamp bizim için daha önemli. Nelsson takımla çalışmalara başladı. Bu beni en çok sevindiren bir şey."
Transfer için çok emek veriyoruz. En kısa zamanda transfer de yetişecek.
İkinci kampa inşallah iki transferde yetişir. Büyük bir çaba sarf ediliyor, sabredilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı.
Danimarka basını Galatasaray'ın genç oyuncuya teklif yaptığını duyurdu.
Galatasaray, Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki Elias Jelert ile ilgileniyor.
Danimarka basını Cimbom'un Jelert için Kopenhag'a bonuslar dahil 10 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu aktarıldı.
KOPENHAG TEKLİFİ DOĞRULADI!
Kopenhag, 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Elias Jelert için Galatasaray'dan teklif aldıklarını ve transfer görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.
Öte yandan Kopenhag'ın Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında Elias Jelert'in forma giymeyeceği de aktarıldı.
Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray - Kopenhag maçlarında görev almıştı.
2 maçta da ilk 11'de başlayan Elias Jelert İstanbul'daki 2-2 biten karşılaşmada 73. dakikada kırmızı kart görmüştü.
İSTİKRARLI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Genç sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon 45 maçta görev aldı.
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jelert'in piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.