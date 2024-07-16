Sergio Oliveira’dan Braga’ya ret

Sergio Oliveira, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncularından biri.

2.75 milyon euro maaşı olan Oliveira, 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray 'a transfer olmuştu.32 yaşındaki Sergio Oliveira , Galatasaray formasıyla çıktığı 58 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.