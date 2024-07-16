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Sergio Oliveira'dan Braga'ya ret

Galatasaray'ın kadro planlamasında yer almayan Sergio Oliveira, Braga'dan gelen teklifi geri çevirdi. Portekiz'den Record'da yer alan habere göre; Oliveira, Braga'ya gitmeyi kabul etmedi. Portekiz'e gitmesi halinde sadece eski kulübü Porto'da forma giyebileceği cevabını verdi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 16:01 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 16:01
Sergio Oliveira’dan Braga’ya ret

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gelecek sezon kadro planlaması içerisinde yer almayan Sergio Oliveira, Braga'yı geri çevirdi.

Portekiz'den Record'da yer alan habere göre; Oliveira, Braga'ya gitmeyi kabul etmedi. Portekiz'e gitmesi halinde sadece eski kulübü Porto'da forma giyebileceği cevabını verdi.

Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi olan Sergio Oliveira, geçen sezon da rotasyonda çok geriye düşmüş ve forma şansı bulamamıştı.
Sergio Oliveira, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncularından biri.Sergio Oliveira, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncularından biri.

MAAŞI 2.75 MİLYON EURO

2.75 milyon euro maaşı olan Oliveira, 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

32 yaşındaki Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.
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