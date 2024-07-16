Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

Geçtiğimiz sezon takımda düşünülmeyen ancak Jose Mourinho'nun hazırlık maçlarında şans verdiği Ryan Kent de topun ağzında. Oğuz Aydın ve Saint Maximin transferlerinin ardından İngiliz futbolcuyla vedalaşılması netleşti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique ve Joao Pedro'yu da takımda tutmayacak.

EN NESYRİ'DEN KÖTÜ HABER Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu En Nesyri'den kötü haber geldi. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Faslı forvet, 20 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olmaya çok yakın.

İtalyan gazeteci, En Nesyri ile Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'ın da ilgilendiği ancak golcü oyuncunun da Roma'ya gitmeye istekli olduğunu belirtti.