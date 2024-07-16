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Fenerbahçe'ye transferde şok! Mourinho'nun tüm planları değişecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint Maximin transferlerini noktalayan Kanarya, Jose Mourinho'nun gözde ismini bitirmek için de gün sayıyordu. Ancak İtalyan basını Kanarya'ya kötü haberi verdi. İşte o isim ve yeni takımı...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 15:35 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 15:41
Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

Topuk Yaylası ve Avusturya'da kamp yapan sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Lugano ile karşılaşacak.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

Kanarya, deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi çalışmalarını Samandıra'da sürdürüyor.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

TRANSFERDE ŞOV BAŞLADI

Transfer dönemine Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarak giriş yapan Kanarya, ardından sessizliğe geçmişti.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

Ancak son günlerde transferde somut adımlar atan Kanarya, 3 transferi birden noktaladı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

FENERBAHÇELİ TOSUN PAŞA

Fenerbahçe ilk olarak Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu sarı lacivertliler ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

GALATASARAY'A OĞUZ AYDIN ÇALIMI

Kanarya'nın ikinci hamlesi ise Türkiye'de büyük ses getirdi. Sarı lacivertliler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bizzat 'görüşüyoruz' dediği Oğuz Aydın'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

MAXIMIN BİLMECESİ SONA ERDİ

Fenerbahçe son olarak Allan Saint-Maximin transferini noktaladı. Kanarya, Fransız yıldızı satın alma opsiyonlu şekilde kiralık olarak renklerine kattı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

GÖZLER AYRILIKLARDA

Yeni sezon öncesi yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'de ayrılıkları da beraberinde getirecek.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

Daha önce Leonarda Bonucci, Joshua King ve Michy Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertliler en az 7 yabancı futbolcusu ile de vedalaşacak.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

Bu doğrultuda ilk öne çıkan isim Luan Peres oldu. Savunma oyuncusu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile görüşme halinde.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

Kamp döneminde beklenen performansı sergileyemeyen Miha Zajc ve Miguel Crespo da yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimlerden.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

Yapılacak bir 6 numara transferinin ardından, Rade Krunic ile de vedalaşılması gündemde...

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

Geçtiğimiz sezon takımda düşünülmeyen ancak Jose Mourinho'nun hazırlık maçlarında şans verdiği Ryan Kent de topun ağzında. Oğuz Aydın ve Saint Maximin transferlerinin ardından İngiliz futbolcuyla vedalaşılması netleşti.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique ve Joao Pedro'yu da takımda tutmayacak.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

EN NESYRİ'DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu En Nesyri'den kötü haber geldi. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Faslı forvet, 20 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olmaya çok yakın.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

İtalyan gazeteci, En Nesyri ile Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'ın da ilgilendiği ancak golcü oyuncunun da Roma'ya gitmeye istekli olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek

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