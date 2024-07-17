Oğuz Aydın geçen sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu OĞUZ'U DA KAPTILAR Sarı lacivertliler rüzgarı arkasına aldığı günün akşamında Oğuz Aydın'ı da duyurdu. Alanyaspor ile 6 milyon euro seviyelerinde anlaştığı bilinen sarı lacivertlilerin sosyal medya hesaplarından; "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe, Allan Saint Maximin'i 1 yıllığına kiraladı ALLAN-SAINT MAXIMIN DE TAMAM Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun istediği oyunculara çubuklu formayı giydirebilmek için mesai harcayan Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Allan Saint-Maximin vardı. Fransız için zorlu geçen sürecin ardından imzalar atıldı. Resmi hesaplardan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçenin transfer ettiği Allan Saint-Maximinin bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak... Fenerbahçe'nin transfer ettiği Allan Saint-Maximin'in bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi 8 MİLYON EURO ÖDENECEK Fenerbahçe Kulübü yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin'in bir sezon kiralık olarak oynayacağını ve 27 numaralı formayı terleteceğini duyurarak; "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe En-Nesyri'yi henüz kadrosuna katamadı SIRADA FORVET VAR! Hücum hattında halen golcüsünü bulamayan Fenerbahçe'de pek çok isim listede bulunuyor. Ancak şu ana kadar net bir ilerleme kaydedilmiş değil. En-Nesyri için kulübü Sevilla ile anlaşmaya yakın olunsa da Faslı yıldızın farklı takımlardan yüksek ücretli kontratlarla teklifler alması süreci aksattı ve durdurma noktasına getirdi.