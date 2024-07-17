SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye yeni bir transfer bombası daha! O yıldız için kıran kırana yarış

Süper Lig'de yeni sezonu mutlu sonla tamamlamak ve arzu ettiği şampiyonluğu kazanmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü sonrasında kadrosuna kattığı yıldızlarına Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin'i eklemişti. Sırada bir forvet daha var. En-Nesyri'den istediği sonucu henüz alamayan Kanarya'nın yeni hedefi daha önce Fenerbahçe'yi tuttuğunu da açıklamıştı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 21:17 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 21:43
Fenerbahçe’ye yeni bir transfer bombası daha! O yıldız için kıran kırana yarış

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İki gündür son dakika haberleri ile gündemde olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Kanarya'da göreve getirilen Jose Mourinho'nun ardından bombalar patlamaya başladı. Ancak yönetim bununla yetinmeyerek farklı isimlere de çubuklu forma giydirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sırada yabancı bir forvet var ama Türkiye kendisini yakından tanıyor. Daha önce Fenerbahçeli olduğunu da açıklamıştı. İşte detaylar...

Allan Saint Maximin taraftarları selamladıAllan Saint Maximin taraftarları selamladı

İMZALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Jose Mourinho ile şampiyonluk iddiasını dünyaya duyuran Fenerbahçe, Levent Mercan ile merhaba dediği transfer döneminde Çağlar Söyüncü hamlesini yaparak savunmayı sağlama almıştı ve alternatiflerini belirlemişti. Sayısal anlamda ayrılıkların yaşandığı hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya'da üç yıldız daha imza attı. Kanarya, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın'ı KAP'a bildirdi.

Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Cenk Tosun gollerini artık sarı lacivertli forma ile atacakCenk Tosun gollerini artık sarı lacivertli forma ile atacak

2 YILLIK İMZA ATTI

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran deneyimli forvet Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denildi.

Oğuz Aydın geçen sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurduOğuz Aydın geçen sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu

OĞUZ'U DA KAPTILAR

Sarı lacivertliler rüzgarı arkasına aldığı günün akşamında Oğuz Aydın'ı da duyurdu. Alanyaspor ile 6 milyon euro seviyelerinde anlaştığı bilinen sarı lacivertlilerin sosyal medya hesaplarından; "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Fenerbahçe, Allan Saint Maximin'i 1 yıllığına kiraladıFenerbahçe, Allan Saint Maximin'i 1 yıllığına kiraladı

ALLAN-SAINT MAXIMIN DE TAMAM

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun istediği oyunculara çubuklu formayı giydirebilmek için mesai harcayan Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Allan Saint-Maximin vardı. Fransız için zorlu geçen sürecin ardından imzalar atıldı. Resmi hesaplardan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçenin transfer ettiği Allan Saint-Maximinin bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...Fenerbahçenin transfer ettiği Allan Saint-Maximinin bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...
Fenerbahçe'nin transfer ettiği Allan Saint-Maximin'in bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdiFenerbahçe Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe Kulübü yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin'in bir sezon kiralık olarak oynayacağını ve 27 numaralı formayı terleteceğini duyurarak;

"Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe En-Nesyri'yi henüz kadrosuna katamadıFenerbahçe En-Nesyri'yi henüz kadrosuna katamadı

SIRADA FORVET VAR!

Hücum hattında halen golcüsünü bulamayan Fenerbahçe'de pek çok isim listede bulunuyor. Ancak şu ana kadar net bir ilerleme kaydedilmiş değil. En-Nesyri için kulübü Sevilla ile anlaşmaya yakın olunsa da Faslı yıldızın farklı takımlardan yüksek ücretli kontratlarla teklifler alması süreci aksattı ve durdurma noktasına getirdi.

Fenerbahçe yeni yıldızlar için kadrosunda yer açmak zorundaFenerbahçe yeni yıldızlar için kadrosunda yer açmak zorunda

AYRILIKLAR YAŞANACAK

Yabancı kontenjanı konusunda sıkıntıya düşmek istemeyen Fenerbahçe'de Batshuayi ve King'in ayrılması alan açsa da farklı isimlerin de gitmesi gerekiyor. Ryan Kent, Lincoln, Joao Pedro gibi oyunun hücum alanındaki isimlerin gönderilmesi bekleniyor. Ancak süreçlerin nasıl sonuçlanacağı şu an için netliğe kavuşmuş değil.

Sardar Azmoun, Jose Mourinho'nun eski öğrencisiSardar Azmoun, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi

YENİ GOLCÜ BULUNDU

Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele verecek olan sarı lacivertliler, aradığı forveti Almanya'da buldu. Bayer Leverkusen'de forma giyen ve geçen sezonu Roma'da tamamlayan Sardar Azmoun, eski hocasının listesine girdi.

Sardar Azmoun Türkiye'ye karşı büyük sevgiye sahipSardar Azmoun Türkiye'ye karşı büyük sevgiye sahip

7 GOLDE ADI VAR

Geride kalan sezonda 3 kez ağları sarsıp 4 de asist yapan Sardar Azmoun, istediği gibi bir dönemden geçmese de kendisini yeniden kanıtlamak için oldukça hazır. Jose Mourinho da kendisine güveniyor. İranlı yıldız, Portekizli teknik direktörle 15 karşılaşmaya çıkıp 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Sardar Azmoun Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştıSardar Azmoun Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı

FENERBAHÇE TALİP

Almanların önemli yayın organlarından Kicker, Fenerbahçe'nin Azmoun'u istediğini belirterek transferde yalnız olmadığını paylaştı. 29 yaşındaki golcü için Lyon, Sevilla, Katar ile BAE'den iki kulübün ilgilendiği aktarıldı.

Sardar Azmoun geride kalan sezonu Roma'da geçirdiSardar Azmoun geride kalan sezonu Roma'da geçirdi

KOYU BİR FENERBAHÇELİ

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Sardar Azmoun her ne kadar İranlı olsa da Türkiye'ye çok yakın bir isim. Gülistan'da Türkmen bir ailenin çocuğu olarak doğan Azmoun aynı zamanda Türkçe de biliyor ve konuşuyor. Yakın bir dönemde katıldığı programda Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve desteklediğini söylemiş, Süper Lig'den teklif aldığını ancak isim veremeyeceğini dile getirmişti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başıboş köpek düzenlemesinin komisyon görüşmelerine CHP ve DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın acılı annesinin üzerine yürüdüler
15 Temmuz’un beyin takımı FETÖ’cülere ’Akın’ akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi?
Vakıf Katılım
Son dakika: CHP’den ’Tanju Özcan’ kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... ’50 vekil’ tartışmasında son nokta
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
Devrim’in mühendisi Şecaattin Sevgen yaşamını yitirdi! Tarihi günde direksiyondaydı... Yerli otomobilin önündeki takozu böyle anlatmıştı
Türkiye’den KKTC’ye ’zaferin 50. yılı’ çıkarması! Miçotakis’ten Helenizm için zor gün sözleri | Dendias’a verilen ayar Yunan’da gündem
Türiye’den Nijer’e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
PKK’da ’Türkiye-Suriye’ korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
Antalya’da turizme balta: 2 nar suyu için turistlerden aldığı paraya bakın! | Büfe yerinden kaldırıldı
İsrail’den gizli birlik şeytani hazırlık! Nuseyrat’a deterjan kamyonu ile sızmışlardı: Siyonistlerin yeni taktiğini ABD basını ortaya çıkardı
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
SON DAKİKA