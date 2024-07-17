Oğuz Aydın geçen sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu
OĞUZ'U DA KAPTILAR
Sarı lacivertliler rüzgarı arkasına aldığı günün akşamında Oğuz Aydın'ı da duyurdu. Alanyaspor ile 6 milyon euro seviyelerinde anlaştığı bilinen sarı lacivertlilerin sosyal medya hesaplarından; "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.
Fenerbahçe, Allan Saint Maximin'i 1 yıllığına kiraladı
ALLAN-SAINT MAXIMIN DE TAMAM
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun istediği oyunculara çubuklu formayı giydirebilmek için mesai harcayan Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Allan Saint-Maximin vardı. Fransız için zorlu geçen sürecin ardından imzalar atıldı. Resmi hesaplardan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
8 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fenerbahçe Kulübü yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin'in bir sezon kiralık olarak oynayacağını ve 27 numaralı formayı terleteceğini duyurarak;
"Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe En-Nesyri'yi henüz kadrosuna katamadı
SIRADA FORVET VAR!
Hücum hattında halen golcüsünü bulamayan Fenerbahçe'de pek çok isim listede bulunuyor. Ancak şu ana kadar net bir ilerleme kaydedilmiş değil. En-Nesyri için kulübü Sevilla ile anlaşmaya yakın olunsa da Faslı yıldızın farklı takımlardan yüksek ücretli kontratlarla teklifler alması süreci aksattı ve durdurma noktasına getirdi.
Fenerbahçe yeni yıldızlar için kadrosunda yer açmak zorunda
AYRILIKLAR YAŞANACAK
Yabancı kontenjanı konusunda sıkıntıya düşmek istemeyen Fenerbahçe'de Batshuayi ve King'in ayrılması alan açsa da farklı isimlerin de gitmesi gerekiyor. Ryan Kent, Lincoln, Joao Pedro gibi oyunun hücum alanındaki isimlerin gönderilmesi bekleniyor. Ancak süreçlerin nasıl sonuçlanacağı şu an için netliğe kavuşmuş değil.