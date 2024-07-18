Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda gözler yapılacak transferlere çevrilmiş durumda.
Ancak Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için artık geri sayım başladı.
KEREM BODRUM'DAN DİREKT UÇUYOR
Galatasaray'ın transferine izin verdiği Kerem Aktürkoğlu şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor.
Vatan'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Kerem, kariyeri için Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisinden 14 milyon Euro bekleyen Galatasaray Yönetimi, Kerem'e kolaylık sağlama sözü de vermişti.
Kerem'i isteyen İspanyol temsilcisi Real Sociedad eğer milli yıldızla anlaşırsa, Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.
Tüm tarafların anlaşması halinde ise 25 yaşındaki oyuncu, imza için Bodrum'dan direkt olarak İspanya'ya uçacak.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Kerem'in, Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kerem geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 54 karşılaşmada 15 gol ve 9 asistle oynadı.