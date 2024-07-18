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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Şu anda Bodrum'da tatilde olan milli futbolcunun, transfer durumuna dair çarpıcı bir iddia geldi. 25 yaşındaki yıldızın, tüm tarafların anlaşması halinde imzaya uçacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 16:59 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 16:59
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

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Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Sarı kırmızılılarda gözler yapılacak transferlere çevrilmiş durumda.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Ancak Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için artık geri sayım başladı.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

KEREM BODRUM'DAN DİREKT UÇUYOR

Galatasaray'ın transferine izin verdiği Kerem Aktürkoğlu şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Vatan'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Kerem, kariyeri için Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisinden 14 milyon Euro bekleyen Galatasaray Yönetimi, Kerem'e kolaylık sağlama sözü de vermişti.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Kerem'i isteyen İspanyol temsilcisi Real Sociedad eğer milli yıldızla anlaşırsa, Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Tüm tarafların anlaşması halinde ise 25 yaşındaki oyuncu, imza için Bodrum'dan direkt olarak İspanya'ya uçacak.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Kerem'in, Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Kerem geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 54 karşılaşmada 15 gol ve 9 asistle oynadı.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

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