Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli

Kerem'i isteyen İspanyol temsilcisi Real Sociedad eğer milli yıldızla anlaşırsa, Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.

Tüm tarafların anlaşması halinde ise 25 yaşındaki oyuncu, imza için Bodrum'dan direkt olarak İspanya'ya uçacak.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Kerem'in, Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 54 karşılaşmada 15 gol ve 9 asistle oynadı.