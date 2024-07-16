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Fenerbahçe'nin transfer ettiği Allan Saint-Maximin'in bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...

Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluğa uzanmak üzere yola çıkan Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu takımın başına getirdikten sonraki ilk yabancı transferini Allan Saint-Maximin ile gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'dan kiralanan Fransız futbolcu İstanbul'a ayak bastı ve taraftarlar tarafından karşılandı. Newcastle döneminde dünyanın tanıdığı bir isim olarak öne çıkan 27 yaşındaki yıldızın hayatına dair pek de bilinmeyen yönleri sizler için derledik. Allan Saint-Maximin'i tanımak isteyenler buraya...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 00:16 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 01:06
Fenerbahçe’nin transfer ettiği Allan Saint-Maximin’in bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...

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Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek şampiyonluk yarışı iddiasını dünyaya kanıtlayan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın istediği oyunculara imza attırmaya başladı. Gündemin en sıcak ismi ise Allan Saint-Maximim oldu. İngiltere'yi kasıp kavuran saç bandı ve çalımları sonrası Suudi Arabistan'dan kiralanan 27 yaşındaki kanat artık gollerini sarı lacivertli ekip için atacak. Onu tanımak isteyenler ise bu yönlerini ya bilmiyor ya da okuduktan sonra yeniden hatırlayacak. İşte huzurlarınızda Allan Saint Maximin...

DÜNYADA 1 NUMARA OLDU

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden biri olarak İstanbul'a ayak basan Allan Saint-Maximin, dünyada zirveye oturdu. Kendisini taşıyan KOC03 kodlu uçak, binlerce kişi tarafından anbean takip edildi. Yolculuğun sonunda da havalimanında çok sayıda taraftar sevgi gösterilerinde bulundu. Sağlık kontrolleri sonrasında sözleşme imzalayacak.

KARŞINIZDA ALLAN SAINT-MAXIMIN

Sarı lacivertli ekibin hücum gücüne büyük katkı sağlaması beklenen Allan-Saint Maximin, renkli ve samimi bir hayata sahip. Ancak onu birçok kişi tanımıyor veya hakkında bildiklerini çok fazla hatırlamıyor. İşte Fransız yıldız hakkında öne çıkanlar...

FUTBOLCULUĞU DOĞUŞTAN!

US Ris Orangis'teki eski altyapı antrenörü Didier Demonchy, Saint-Maximin'in 5-6 yaşlarında futbolcu olma sinyalleri verdiğini söyleyerek; "İlk andan itibaren şaşknlığa uğradım. 5-6 yaşındaki bir çocuk, çok sık, geri geri koşarsa düşer. Allan hayır, doğru şeyi yapıyordu. Zaten rastgele hiçbir şey yapmıyordu. Sanki doğuştan gelen bir şeydi." ifadelerini kullanıyor.

ELİ HEP AÇIK OLDU

Saint-Maximin sadece futbolculuğu döneminde değil çocukluğunda da arkadaşlarını ve çevresini önemsiyordu. O dönem parası olmayan arkadaşlarına şeker alır ve onların mutlu olmasını sağlardı. Hayatı futbolla birleştikten sonra bir taraftara lüks saat hediye ettiği de oldu. Bu yönüyle birçok meslektaşından ayrıldı ve çok sevildi.

SAÇ BANDI ÇOK KONUŞULDU

Newcastle'da oynadığı dönemde futbolu kadar saçına taktığı bantla da olay oldu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bant takmasının sebebini GOAL'e verdiği cevapta 1993'teki bir filmin kendisine ilham vermesi olarak açıkladı. Çocukken çok sevdiği manga dünyasının yanı sıra tenis ve karatede bazı efsane isimlerin bant takması nedeniyle bunu tercih ettiğini söyledi.

YÜKSEK ZEKALI ÇOCUK!

İlk profesyonel sözleşmesine imza atacakken annesinin isteği sonrasında IQ testine giren genç Allan'ın sonucu 145 çıkıyor. Arkadaşlarından ve yaşıtlarından üstün olarak tescillenmesini ise; "Buna aslında ihtiyaç yoktu. Annem de biliyordu ve buna sonuçla birlikte tamamen inandı. O gün bana okula önem ver, futbol ikinci planda olsun" dedi.

ANNESİNİ DİNLEMEDİ

Saint-Maximin, annesinin futbolla ilgili olarak bir gelecek kurmasını istemediğini her defasında söylüyor. Ancak bu yola baş koyan biri için hiçbir şeyin önemi yoktu. Deneyimli kanat oyuncusu; "Annem bunun doğru bir karar olmadığını söylüyordu. Futbolun yaratacağı her olumsuzluğu ve neler getireceğini biliyordu. Yanılmadı da. Çok kötü niyetli insanlar var. Artık anonim biri değilim. Dünyada tanınan bir Allan'ım. Annem 'Futbol köpek balıklarının küçük bir dünyasıdır' der. Bunun için de okulda kalmamı istedi. Bu yüzden ilişkimiz de bozuldu.

POLİTİKA, TESLA VE BEZOS

Hayatın her alanına ilgi duyan Allan Saint-Maximin, politikayı da yakından takip ediyor. Kitap da okuyor. Özellikle kendisi gibi başarı elde etmiş, kendini ispat ederek saygın bir figür olan isimlerin hayatlarını takip ediyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Amazon'un shibi Jeff Bezos'un hayat yolculukları ona ilham vermiş.

KÜPE CEZASI!

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen ve Premier Lig'de adından söz ettiren Jonjo Shelvey de lükse çok düşkün olan Allan Saint-Maximin'in küpe nedeniyle ceza aldığını söylüyor. Eski takım arkadaşı için; "O bir deli. O klas, dostum, harika bir oyuncu. Aynı zamanda harika bir adam. Her gün küpe taktığı ve bunun gibi şeyler yüzünden para cezası alıyor ama eğer bu kadar iyi olmasaydı muhtemelen onunla uğraşırdınız. Bu kadar iyi olduğunda da ona saldırmak istemezsiniz." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Eski Newcastle Teknik Direktörü Steve Bruce, Saint-Maximin'e küpe ihlali nedeniyle "her iki günde bir" 100 sterlin verildiğini itiraf etmişti.

TAM BİR İKON

Allan Saint-Maximin sadece sahada değil hayatıyla da gündem olmayı başarmış bir isim. Kıyafetleriyle adından çok söz ettirdi. Özel tasarım giymeyi çok seviyor. İstanbul'da da sık sık gündem olacak gibi gözüküyor.

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