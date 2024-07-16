Fenerbahçe’nin transfer ettiği Allan Saint-Maximin’in bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...

FUTBOLCULUĞU DOĞUŞTAN! US Ris Orangis'teki eski altyapı antrenörü Didier Demonchy, Saint-Maximin'in 5-6 yaşlarında futbolcu olma sinyalleri verdiğini söyleyerek; "İlk andan itibaren şaşknlığa uğradım. 5-6 yaşındaki bir çocuk, çok sık, geri geri koşarsa düşer. Allan hayır, doğru şeyi yapıyordu. Zaten rastgele hiçbir şey yapmıyordu. Sanki doğuştan gelen bir şeydi." ifadelerini kullanıyor.

ELİ HEP AÇIK OLDU Saint-Maximin sadece futbolculuğu döneminde değil çocukluğunda da arkadaşlarını ve çevresini önemsiyordu. O dönem parası olmayan arkadaşlarına şeker alır ve onların mutlu olmasını sağlardı. Hayatı futbolla birleştikten sonra bir taraftara lüks saat hediye ettiği de oldu. Bu yönüyle birçok meslektaşından ayrıldı ve çok sevildi.

SAÇ BANDI ÇOK KONUŞULDU Newcastle'da oynadığı dönemde futbolu kadar saçına taktığı bantla da olay oldu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bant takmasının sebebini GOAL'e verdiği cevapta 1993'teki bir filmin kendisine ilham vermesi olarak açıkladı. Çocukken çok sevdiği manga dünyasının yanı sıra tenis ve karatede bazı efsane isimlerin bant takması nedeniyle bunu tercih ettiğini söyledi.

YÜKSEK ZEKALI ÇOCUK! İlk profesyonel sözleşmesine imza atacakken annesinin isteği sonrasında IQ testine giren genç Allan'ın sonucu 145 çıkıyor. Arkadaşlarından ve yaşıtlarından üstün olarak tescillenmesini ise; "Buna aslında ihtiyaç yoktu. Annem de biliyordu ve buna sonuçla birlikte tamamen inandı. O gün bana okula önem ver, futbol ikinci planda olsun" dedi.