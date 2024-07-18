Bizim Çocuklar uçtu! İşte EURO 2024 sonrası Türkiye’nin dünyadaki sıralaması

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Çalkantılı bir dönemden geçilen Stefan Kuntz'un ardından göreve gelen Vincenzo Montella ile Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkı kazanmıştı. Millilerimiz Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile aynı grupta yer almış ve 6 puanla son 16 turuna kalmıştı. Avusturya'yı yendikten sonra rakip Hollanda'ydı ancak Portakallar karşısında mağlup olarak turnuvaya veda etmiştik. Organizasyona renk katan kırmızı beyazlılar, Amerika Kupası sonsrası açıklanan dünya sıralamasında da büyük sıçrama gerçekleştirdi.

Türkiye EURO 2024'te adından söz ettirmeyi başardı İYİ BİR JENERASYON YAKALANDI EURO 2024'e turnuvanın en genç ikinci takımı olarak katılan Türkiye, 25.8 yaş ortalaması ile dikkat çekti. Oynanan futbol zaman zaman eleştirilse de kimlik oluşturulma açısından önemli bir eşikten geçildi. Birçok oyuncuyla bir belki iki turnuvada daha karşılaşmak mümkün olacak. Özellikle Arda Güler'den beklentiler çok yüksek. Birçok otoriteye göre de maçları en zevkli geçen takım ay yıldızlılarımızındı.