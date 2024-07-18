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Bizim Çocuklar uçtu! İşte EURO 2024 sonrası Türkiye'nin dünyadaki sıralaması

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından Amerika Kupası da sona erdi. FIFA da dünya sıralamasını açıkladı. EURO 2024'te çeyrek finale kadar yükselen ancak Hollanda'ya yenilen millilerimiz temmuz ayında adeta uçuşa geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 19:45 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 19:45
Bizim Çocuklar uçtu! İşte EURO 2024 sonrası Türkiye’nin dünyadaki sıralaması

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Çalkantılı bir dönemden geçilen Stefan Kuntz'un ardından göreve gelen Vincenzo Montella ile Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkı kazanmıştı. Millilerimiz Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile aynı grupta yer almış ve 6 puanla son 16 turuna kalmıştı. Avusturya'yı yendikten sonra rakip Hollanda'ydı ancak Portakallar karşısında mağlup olarak turnuvaya veda etmiştik. Organizasyona renk katan kırmızı beyazlılar, Amerika Kupası sonsrası açıklanan dünya sıralamasında da büyük sıçrama gerçekleştirdi.

Türkiye EURO 2024'te adından söz ettirmeyi başardıTürkiye EURO 2024'te adından söz ettirmeyi başardı

İYİ BİR JENERASYON YAKALANDI

EURO 2024'e turnuvanın en genç ikinci takımı olarak katılan Türkiye, 25.8 yaş ortalaması ile dikkat çekti. Oynanan futbol zaman zaman eleştirilse de kimlik oluşturulma açısından önemli bir eşikten geçildi. Birçok oyuncuyla bir belki iki turnuvada daha karşılaşmak mümkün olacak. Özellikle Arda Güler'den beklentiler çok yüksek. Birçok otoriteye göre de maçları en zevkli geçen takım ay yıldızlılarımızındı.

Vincenzo Montella yönetiminde Türkiye EURO 2024'te iz bırakmayı başardıVincenzo Montella yönetiminde Türkiye EURO 2024'te iz bırakmayı başardı

REKOR KIRMAYI BAŞARDI

Yıllardır başarıya hasret olan millilerimiz, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki son 2 macerasında gruplardan çıkamamıştı. 2016'da 3 puan toplayan ve EURO 2020'de puan alamayıp sadece 1 puanla veda eden millilerimiz ilk defa 3 galibiyet sevinci yaşadı. Bu alanda da kendi rekorunu kırdı.

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TURNUVALAR BİTTİ SIRALAMA AÇIKLANDI

EURO 2024'te millilerimizin yaptığı sıçrama, sıralamasına da yansıdı. Turnuvanın yanı sıra Amerika Kupası'nın ardından FIFA da dünya sıralamasını açıkladı. İspanya, 5 sıra birden yükselerek 3'üncü basamağa çıkmayı başardı. Bir sonraki sıralama ise 19 Eylül'de açıklanacak. İşte FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri:

Arjantin Dünya Kupası'ndan sonra Copa America'da da mutlu sona ulaştıArjantin Dünya Kupası'ndan sonra Copa America'da da mutlu sona ulaştı

SIRA - TAKIM PUAN - DEĞİŞİM
1 - ARJANTİN 1901,48 -

Fransa EURO 2024'ten istediğini alamadıFransa EURO 2024'ten istediğini alamadı

2 - FRANSA 1854,91 -

İspanya'da EURO 2024'ün en öne çıkan ismi Lamine Yamal olduİspanya'da EURO 2024'ün en öne çıkan ismi Lamine Yamal oldu

3- İSPANYA 1835,67 +5

İngiltere üst üste iki finalde de kupaya uzanamadıİngiltere üst üste iki finalde de kupaya uzanamadı

4- İNGİLTERE 1812,26 +1

Brezilya Copa America'da hayal kırıklığı yaşattıBrezilya Copa America'da hayal kırıklığı yaşattı

5- BREZİLYA 1785,61 -1

Belçika en iyi kadrolarından biri ile yine beklentilerin altında kaldıBelçika en iyi kadrolarından biri ile yine beklentilerin altında kaldı

6- BELÇİKA 1772,44 -3

Hollanda yarı finalde EURO 2024'e veda ettiHollanda yarı finalde EURO 2024'e veda etti

7- HOLLANDA 1758,51 -

Portekiz EURO 2024'ten erken elendiPortekiz EURO 2024'ten erken elendi

8- PORTEKİZ 1741,43 -2

Kolombiya finalde kaybederek Copa America sevinci yaşayamadıKolombiya finalde kaybederek Copa America sevinci yaşayamadı

9- KOLOMBİYA 1727,32 +3

İtalya çok kötü bir maç sonrası İsviçre'ye yenilerek EURO 2024'ten elendiİtalya çok kötü bir maç sonrası İsviçre'ye yenilerek EURO 2024'ten elendi

10- İTALYA 1714,29 -

Millilerimiz EURO 2024 performansıyla dikkat çektiMillilerimiz EURO 2024 performansıyla dikkat çekti

26- TÜRKİYE

EURO 2024'te çeyrek finale yükselme başarısı gösteren A Milli Takım 16 basamak birden yükselerek 26. sıraya yerleşti.

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