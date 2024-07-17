Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin videosu: Mourinho evreninin yeni yıldızı!

Allan Saint-Maximin geride kalan sezonu 4 gol ve 10 asistle tamamladı

TANITIM VİDEOSUNDA MESAJ

Sarı lacivertliler resmi hesabından paylaştığı video ile Allan Saint-Maximin'i duyurdu. 27 yaşındaki futbolcu için önce 'Son zamanlarda bir doğa olayına tanık oldunuz mu?' sorusu soruldu. Cevap olarak da 'Merak etmeyin' yanıtı verildi. Ardından da Kadıköy'e inen bir yıldız tasviri yapıldı. Bu sıralarda "Mourinho evreninin yeni yıldızı" ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra kendisiyle özdeşleşen bant da yine videoda kullanıldı. Ayrıca Mourinho evreni ifadesiyle yeni transferlerinin müjdesi de bir bakıma verilmiş oldu.