Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin videosu: Mourinho evreninin yeni yıldızı!

Allan Saint-Maximin için 8 milyon euro kiralama bedeli ödenecek
8 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fenerbahçe tarafından KAP'a yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.
İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Allan Saint-Maximin geride kalan sezonu 4 gol ve 10 asistle tamamladı
TANITIM VİDEOSUNDA MESAJ
Sarı lacivertliler resmi hesabından paylaştığı video ile Allan Saint-Maximin'i duyurdu. 27 yaşındaki futbolcu için önce 'Son zamanlarda bir doğa olayına tanık oldunuz mu?' sorusu soruldu. Cevap olarak da 'Merak etmeyin' yanıtı verildi. Ardından da Kadıköy'e inen bir yıldız tasviri yapıldı. Bu sıralarda "Mourinho evreninin yeni yıldızı" ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra kendisiyle özdeşleşen bant da yine videoda kullanıldı. Ayrıca Mourinho evreni ifadesiyle yeni transferlerinin müjdesi de bir bakıma verilmiş oldu.
Allan Saint-Maximin Ülker Stadyumu'nda
ALLAN SAINT-MAXIMIN NEDEN SAÇ BANDI TAKIYOR?
Newcastle'da oynadığı dönemde futbolu kadar saçına taktığı bantla da olay oldu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bant takmasının sebebini GOAL'e verdiği cevapta 1993'te çekilen bir filmin kendisine ilham vermesi olarak açıkladı. Çocukken çok sevdiği manga dünyasının yanı sıra tenis ve karatede bazı efsane isimlerin bant takması nedeniyle bunu tercih ettiğini söyledi.