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Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin videosu: Mourinho evreninin yeni yıldızı!

Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe, kadrosuna kattığını açıkladığı Allan Saint-Maximin'ini KAP'a bildirdikten sonra paylaştığı video ile duyurdu. Sarı lacivertliler Fransız yıldız için 'Mourinho evreninin yeni yıldızı' tanımını kullanarak rakiplere de çok güçlü bir kadro kurulacağının da mesajını bir kez daha vermiş oldu. Ayrıca Saint-Maximin ile özdeşleşen saç bandı da yine videoda yer aldı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 18:22 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 18:36
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin videosu: Mourinho evreninin yeni yıldızı!

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Fenerbahçe, ilk yabancı transferini Allan Saint-Maximin ile gerçekleştirdi. Geride kalan sezonda Al-Ahli formasını terleten 27 yaşındaki Fransız futbolcu kendisini taşıyan özel uçakla İstanbul'a indikten sonra sağlık kontrolünden geçti ve maliyeti KAP'a açıklandı. Ardından da Fenerbahçe bir tanıtım videosu paylaşarak yeni yıldızını duyurdu.

Allan Saint-Maximin sağlık kontrolünden geçtiAllan Saint-Maximin sağlık kontrolünden geçti

ANLAŞMA SAĞLANDI

Teknik Direktör Jose Mourinho ile şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'de Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerinin ardından ilk yabancı hamlesi geldi. Bir süredir görüşmelerde bulunulan Allan Saint-Maximin için Al-Ahli ile görüşmelerde bulunan Kanarya önce Cidde ekibi ardındna da Pro Lig'de 4 takım üzerinde söz hakkı bulunan heyetin onayını alarak bombayı patlattı.

Allan Saint-Maximin 27 numaralı formayı giyecekAllan Saint-Maximin 27 numaralı formayı giyecek

İSTANBUL'A GELDİ

Yapılan görüşmelerin ardından KOC03 kodlu özel uçakla İstanbul'a gelen Allan Saint-Maximin, akşam saatlerinde şehre ayak bastı. Kendisini karşılamak için gelen taraftarları selamladı ve alandan ayrıldı. Gollerini artık çubuklu forma ile atacak yıldız isim sağlık kontrollerinden geçti ve sonrasında KAP'a bildirildi.

Allan Saint-Maximin için 8 milyon euro kiralama bedeli ödenecekAllan Saint-Maximin için 8 milyon euro kiralama bedeli ödenecek

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe tarafından KAP'a yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.

İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Allan Saint-Maximin geride kalan sezonu 4 gol ve 10 asistle tamamladıAllan Saint-Maximin geride kalan sezonu 4 gol ve 10 asistle tamamladı

TANITIM VİDEOSUNDA MESAJ

Sarı lacivertliler resmi hesabından paylaştığı video ile Allan Saint-Maximin'i duyurdu. 27 yaşındaki futbolcu için önce 'Son zamanlarda bir doğa olayına tanık oldunuz mu?' sorusu soruldu. Cevap olarak da 'Merak etmeyin' yanıtı verildi. Ardından da Kadıköy'e inen bir yıldız tasviri yapıldı. Bu sıralarda "Mourinho evreninin yeni yıldızı" ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra kendisiyle özdeşleşen bant da yine videoda kullanıldı. Ayrıca Mourinho evreni ifadesiyle yeni transferlerinin müjdesi de bir bakıma verilmiş oldu.

Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı!

Allan Saint-Maximin Ülker Stadyumu'ndaAllan Saint-Maximin Ülker Stadyumu'nda

ALLAN SAINT-MAXIMIN NEDEN SAÇ BANDI TAKIYOR?

Newcastle'da oynadığı dönemde futbolu kadar saçına taktığı bantla da olay oldu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bant takmasının sebebini GOAL'e verdiği cevapta 1993'te çekilen bir filmin kendisine ilham vermesi olarak açıkladı. Çocukken çok sevdiği manga dünyasının yanı sıra tenis ve karatede bazı efsane isimlerin bant takması nedeniyle bunu tercih ettiğini söyledi.

Fenerbahçenin transfer ettiği Allan Saint-Maximinin bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...Fenerbahçenin transfer ettiği Allan Saint-Maximinin bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...
Fenerbahçe'nin transfer ettiği Allan Saint-Maximin'in bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...

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