Galatasaray’dan çift idman

Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da idmanlar sürüyor.
Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da idmanlar sürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapan futbolcular, akşam antrenmanında ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Ardından Slovakya 1'inci Ligi ekiplerinden Trencin ile TSİ 20.30'da oynayacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayacak.