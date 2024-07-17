Galatasaray’dan çift idman

Galatasaray, AS Trencin ile hazırlık maçında karşılaşacak

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapan futbolcular, akşam antrenmanında ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirdi.