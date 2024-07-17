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Galatasaray'dan çift idman

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, günü çift idmanla tamamladı. Sarı kırmızılılar hazırlık maçında ise Slovakya temsilcilerinden Trencin ile karşı karşıya gelecek.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 00:06 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 00:06
Galatasaray’dan çift idman

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Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da idmanlar sürüyor.

Galatasaray, AS Trencin ile hazırlık maçında karşılaşacakGalatasaray, AS Trencin ile hazırlık maçında karşılaşacak

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapan futbolcular, akşam antrenmanında ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyorGalatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sarı-kırmızılı ekip, yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Ardından Slovakya 1'inci Ligi ekiplerinden Trencin ile TSİ 20.30'da oynayacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayacak.

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