Göztepe 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı

Yeniden Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. İzmir temsilcisi 4 konsept belirleyerek tasarımlarını sundu.
Yeniden Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. İzmir temsilcisi 4 konsept belirleyerek tasarımlarını sundu.
Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun da yer aldığı "Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane" başlıklı video ile tanıtılan formalar, "damalı", "asil" ve "efsane" isimleriyle paylaşıldı.
2025'te 100. yılını kutlayacak Göztepe, bunun için tasarlanan formayı da ilerleyen süreçte tanıtacak.