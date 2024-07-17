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Göztepe 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı

Trendyol Süper Lig'e geri dönen Göztepe, yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı. Sarı kırmızılı ekip damalı, asil ve efsane konseptleriyle taraftarlarının karşısına çıktı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 00:49 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 00:49
Göztepe 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı

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Yeniden Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. İzmir temsilcisi 4 konsept belirleyerek tasarımlarını sundu.

Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun da yer aldığı "Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane" başlıklı video ile tanıtılan formalar, "damalı", "asil" ve "efsane" isimleriyle paylaşıldı.

2025'te 100. yılını kutlayacak Göztepe, bunun için tasarlanan formayı da ilerleyen süreçte tanıtacak.

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