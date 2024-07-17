Allan Saint-Maximin sahaya çıkmadan Fenerbahçe taraftarını coşturdu! Sosyal medyanın gündemine oturdu

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında arka arkaya bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile sağlama aldığı defans hattının ardından hücum için atağa kalktı. Cenk Tosun ve Oğuz Aydın hamleleri sonrasında Allan Saint-Maximin kiralandı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe formasını giydi 8 MİLYON EURO ÖDENECEK Sarı lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Allan Saint-Maximin için kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. Özel uçakla İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği ve 4 eşit taksitte yatırılacağı duyuruldu.