Allan Saint-Maximin sahaya çıkmadan Fenerbahçe taraftarını coşturdu! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe taraftarına kısa sürede kendisini sevdirmeyi başardı
5 YILDIZLI YANIT
Mourinho evreninin yıldızı teması ile tanıtılan Allan Saint-Maximin için ünlü gazeteci Fabrizio Romano 10 Temmuz'da bir gönderi paylaşmıştı. Bir Galatasaray taraftarı ise "Fabri, gerçek olan logo alt tarafta" yorumunu attı.
Allan Saint-Maximin'in yorumları sosyal medyayı salladı
Sarı-lacivertli ekibnin kiralık olarak kattığı Allan Saint-Maximin, bu paylaşıma yanıt verdi. Fransız futbolcu, söz konusu sayfaya; Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunun resmini yanıt olarak gönderdi.
Allan Saint-Maximin X'te ilk sıraya oturdu
EMRE BELÖZOĞLU GÖNDERMESİ
Bir Trabzonspor taraftarı da Emre Belözoğlu'na atıfta bulunarak "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yorumunu yazdı. Maximin ise bu yoruma, "Ağla, iyi gelir" cevabını verdi.
Bu mesajlar Fenerbahçe taraftarından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Yıldız futbolcu da X gündeminde ilk sıraya yerleşti.