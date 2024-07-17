PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Allan Saint-Maximin sahaya çıkmadan Fenerbahçe taraftarını coşturdu! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığını dıuurduğu Allan Saint-Maximin, henüz daha maça çıkmadı ancak Fenerbahçe taraftarını etkilemeyi ve coşturmayı başardı. Fransız kanat oyuncusu sosyal medyada rakip takım taraftarlarına verdiği cevaplarla gündem listesinin zirvesine oturdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 23:33 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 23:33
Allan Saint-Maximin sahaya çıkmadan Fenerbahçe taraftarını coşturdu! Sosyal medyanın gündemine oturdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında arka arkaya bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile sağlama aldığı defans hattının ardından hücum için atağa kalktı. Cenk Tosun ve Oğuz Aydın hamleleri sonrasında Allan Saint-Maximin kiralandı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe formasını giydiAllan Saint-Maximin Fenerbahçe formasını giydi

8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Allan Saint-Maximin için kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. Özel uçakla İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği ve 4 eşit taksitte yatırılacağı duyuruldu.

Allan Saint-Maximin için Fenerbahçe 8 miyon euro ödeyecekAllan Saint-Maximin için Fenerbahçe 8 miyon euro ödeyecek


SANAL DÜNYADA DA AKTİF

Geçen sezonu 4 gol ve 10 asistle tamamlayan Allan Saint-Maximin, renkli futbolculuk hayatını sosyal medyada da futbol severlere sergiliyor. Yıldız oyuncu kendisi gelmeden önce hakkında yorum yapan farklı takım taraftarlarına cevaplar verdi ve gündeme oturdu.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe taraftarına kısa sürede kendisini sevdirmeyi başardıAllan Saint-Maximin Fenerbahçe taraftarına kısa sürede kendisini sevdirmeyi başardı

5 YILDIZLI YANIT

Mourinho evreninin yıldızı teması ile tanıtılan Allan Saint-Maximin için ünlü gazeteci Fabrizio Romano 10 Temmuz'da bir gönderi paylaşmıştı. Bir Galatasaray taraftarı ise "Fabri, gerçek olan logo alt tarafta" yorumunu attı.

Allan Saint-Maximin'in yorumları sosyal medyayı salladıAllan Saint-Maximin'in yorumları sosyal medyayı salladı

Sarı-lacivertli ekibnin kiralık olarak kattığı Allan Saint-Maximin, bu paylaşıma yanıt verdi. Fransız futbolcu, söz konusu sayfaya; Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunun resmini yanıt olarak gönderdi.

Allan Saint-Maximin X'te ilk sıraya oturduAllan Saint-Maximin X'te ilk sıraya oturdu

EMRE BELÖZOĞLU GÖNDERMESİ

Bir Trabzonspor taraftarı da Emre Belözoğlu'na atıfta bulunarak "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yorumunu yazdı. Maximin ise bu yoruma, "Ağla, iyi gelir" cevabını verdi.

Bu mesajlar Fenerbahçe taraftarından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Yıldız futbolcu da X gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Fenerbahçenin transfer ettiği Allan Saint-Maximinin bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...Fenerbahçenin transfer ettiği Allan Saint-Maximinin bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...
Fenerbahçe'nin transfer ettiği Allan Saint-Maximin'in bu yönlerini hiç bilmiyorsunuz! Herkesi kendine hayran bırakacak...
Süper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcularSüper Ligde son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz’ın babasını kovdular
15 Temmuz’un beyin takımı FETÖ’cülere ’Akın’ akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi?
Beşiktaş’taki gece kulübü yangını davasında skandal savunma: Takdir-i ilahi | CHP’li belediyeden ’seçim dönemindeyiz ilgilenemeyiz’ rezaleti
Son dakika: CHP’den ’Tanju Özcan’ kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... ’50 vekil’ tartışmasında son nokta
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
Devrim’in mühendisi Şecaattin Sevgen yaşamını yitirdi! Tarihi günde direksiyondaydı... Yerli otomobilin önündeki takozu böyle anlatmıştı
Türkiye’den KKTC’ye ’zaferin 50. yılı’ çıkarması! Miçotakis’ten Helenizm için zor gün sözleri | Dendias’a verilen ayar Yunan’da gündem
Türiye’den Nijer’e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
PKK’da ’Türkiye-Suriye’ korkusu... Elebaşı Bese Hozat sabotaja başladı
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
Antalya’da turizme balta: 2 nar suyu için turistlerden aldığı paraya bakın! | Büfe yerinden kaldırıldı
İsrail’den gizli birlik şeytani hazırlık! Nuseyrat’a deterjan kamyonu ile sızmışlardı: Siyonistlerin yeni taktiğini ABD basını ortaya çıkardı
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
SON DAKİKA