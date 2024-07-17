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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Genç futbolculardan Özgür Baran Aksaka'nın kiralandığı açıklandı ve KAP'a bildirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 21:35 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 21:41
Galatasaray’da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

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Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp Özgür Baran Aksaka'nın Bulgaristan ekibi PFC Arda Kardzhali'e kiralandığını duyurdu.

TRANSFER AÇIKLANDI

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda PFC Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

İKİ TAKIMDA OYNADI

Geride kalan sezonda Şanlıurfaspor ve Gençlerbirliği'nde forma giyen 21 yaşındaki futbolcu sadece 6 karşılaşmaya çıkabildi. Bu mücadelelerde 72 dakika sürealabildi.

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