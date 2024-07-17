Galatasaray’da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

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Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp Özgür Baran Aksaka'nın Bulgaristan ekibi PFC Arda Kardzhali'e kiralandığını duyurdu.

TRANSFER AÇIKLANDI KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda PFC Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.