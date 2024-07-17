Galatasaray’da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp Özgür Baran Aksaka'nın Bulgaristan ekibi PFC Arda Kardzhali'e kiralandığını duyurdu.
Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp Özgür Baran Aksaka'nın Bulgaristan ekibi PFC Arda Kardzhali'e kiralandığını duyurdu.
TRANSFER AÇIKLANDI
KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda PFC Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
İKİ TAKIMDA OYNADI
Geride kalan sezonda Şanlıurfaspor ve Gençlerbirliği'nde forma giyen 21 yaşındaki futbolcu sadece 6 karşılaşmaya çıkabildi. Bu mücadelelerde 72 dakika sürealabildi.