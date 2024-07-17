Kartal tek golle mağlup! Beşiktaş 0-1 Shakhtar Donetsk

Slovenya'da yeni sezona hzaırlanan Beşiktaş, Dinamo Zagreb ile yarıda kalan karşılaşmanın ardından ilk hazırlık maçına Shakhtar Donetsk karşısında çıktı. Siyah byeazlılar 66'ıncı dakikada Eguinaldo'nun golü ile rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş Slovenya'daki ilk hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrıldı

IMMOBILE OYNAMADI

Beşiktaş sahaya Ersin, Svensson, Gabriel, Omar Colley, Masuaku, Al Musrati, Demir Ege, Fernandes, Rashica, Rafa Silva ve Aboubakar ilk 11'i ile çıktı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst Muçi'yi ise yedek kulübesinde oturttu. Ayrıca Ciro Immobile kadroda yer almazken Rafa Silva ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başladı.