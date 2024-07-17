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Kartal tek golle mağlup! Beşiktaş 0-1 Shakhtar Donetsk

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, buradaki ilk maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 21:22 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 21:33
Kartal tek golle mağlup! Beşiktaş 0-1 Shakhtar Donetsk

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Slovenya'da yeni sezona hzaırlanan Beşiktaş, Dinamo Zagreb ile yarıda kalan karşılaşmanın ardından ilk hazırlık maçına Shakhtar Donetsk karşısında çıktı. Siyah byeazlılar 66'ıncı dakikada Eguinaldo'nun golü ile rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş Slovenya'daki ilk hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrıldıBeşiktaş Slovenya'daki ilk hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrıldı

IMMOBILE OYNAMADI

Beşiktaş sahaya Ersin, Svensson, Gabriel, Omar Colley, Masuaku, Al Musrati, Demir Ege, Fernandes, Rashica, Rafa Silva ve Aboubakar ilk 11'i ile çıktı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst Muçi'yi ise yedek kulübesinde oturttu. Ayrıca Ciro Immobile kadroda yer almazken Rafa Silva ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başladı.

Beşiktaş bir sonraki hazırlık maçında Grazer AK ile karşılaşacakBeşiktaş bir sonraki hazırlık maçında Grazer AK ile karşılaşacak

BİR SONRAKİ RAKİP GRAZER AK

Siyah beyazlılar, bir sonraki hazırlık maçında 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Grazer AK ile karşılaşacak.

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