Kartal tek golle mağlup! Beşiktaş 0-1 Shakhtar Donetsk

Slovenya'da yeni sezona hzaırlanan Beşiktaş, Dinamo Zagreb ile yarıda kalan karşılaşmanın ardından ilk hazırlık maçına Shakhtar Donetsk karşısında çıktı. Siyah byeazlılar 66'ıncı dakikada Eguinaldo'nun golü ile rakibine 1-0 mağlup oldu.
Slovenya'da yeni sezona hzaırlanan Beşiktaş, Dinamo Zagreb ile yarıda kalan karşılaşmanın ardından ilk hazırlık maçına Shakhtar Donetsk karşısında çıktı. Siyah byeazlılar 66'ıncı dakikada Eguinaldo'nun golü ile rakibine 1-0 mağlup oldu.
IMMOBILE OYNAMADI
Beşiktaş sahaya Ersin, Svensson, Gabriel, Omar Colley, Masuaku, Al Musrati, Demir Ege, Fernandes, Rashica, Rafa Silva ve Aboubakar ilk 11'i ile çıktı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst Muçi'yi ise yedek kulübesinde oturttu. Ayrıca Ciro Immobile kadroda yer almazken Rafa Silva ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başladı.
BİR SONRAKİ RAKİP GRAZER AK
Siyah beyazlılar, bir sonraki hazırlık maçında 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Grazer AK ile karşılaşacak.