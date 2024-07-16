Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

Rennes ve Doue, Tottenham ve Hojbjerg, Wendel ve Zenit ile görüşmeler devam ediyor.

Zaniolo'yu kiralayan Galatasaray'ın transfer limiti açıldı.

Sarı-kırmızılılar, orta saha için görüşmelerine devam ederken, McTominay ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı.

MALİYETLER CAN SIKIYOR Avusturya kampına sadece Batshuayi'yi yetiştiren Galatasaray, yıldız oyuncularla temas kuruyor ancak maliyetlere takılıyor.