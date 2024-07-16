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Galatasaray'ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar yalnızca Michy Batshuayi'ye imza attırırken, rakiplerinin gerisinde kaldı. Aslan'ın bir transferine ise Mauro Icardi engeli çıktığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 11:39 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 11:53
Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

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Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

TRANSFER LİMİTİ AÇILDI

Sarı-kırmızılılar, sağ bek ve 8 numara takviyesini 22 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak ikinci kampa yetiştirmeyi planlıyor.

Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

Rennes ve Doue, Tottenham ve Hojbjerg, Wendel ve Zenit ile görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

Zaniolo'yu kiralayan Galatasaray'ın transfer limiti açıldı.

Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

Sarı-kırmızılılar, orta saha için görüşmelerine devam ederken, McTominay ile ilgili şok bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

MALİYETLER CAN SIKIYOR

Avusturya kampına sadece Batshuayi'yi yetiştiren Galatasaray, yıldız oyuncularla temas kuruyor ancak maliyetlere takılıyor.

Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

İngiltere'de temsilcisi ile görüşülen McTominay, sarı-kırmızılılardan 10 milyon Euro talep etti ancak bu rakam kabul edilmedi.

Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

Yönetim, maaş skalasında üst limiti 10 milyon Euro kazanan Mauro İcardi olarak belirledi.

Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

Icardi'den fazla hiçbir oyuncuya bütçe ayırmayan Galatasaray cephesi, bu yüzden Rafa Silva transferinde masadan kalkmıştı.

Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay

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Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay
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