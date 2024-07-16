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Beşiktaş'tan Can Keleş için transfer teklifi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu kez Can Keleş için görüşmelere başladı. Geçen sezon Fatih Karagümrük'ün Austria Wien'den transfer ettiği 22 yaşındaki kanat oyuncusu için siyah-beyazlılar resmen devreye girdi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 18:11 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 18:11
Beşiktaş’tan Can Keleş için transfer teklifi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli rotasyonunu genişletmek için Can Keleş görüşmelerine hız verdi.

Geçen sezon Fatih Karagümrük'ün Austria Wien'den transfer ettiği 22 yaşındaki kanat oyuncusu için siyah-beyazlılar resmen devreye girdi.

Beşiktaş, ilk olarak Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlı yönetim daha sonra oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı.



Siyah-beyazlılardan yapılan teklifin 2 milyon euro + bonus olduğu ortaya çıktı. Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Can Keleş transferini kısa bir süre içerisinde bitirmek ve resmi açıklamayı yapmak istiyor.

Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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