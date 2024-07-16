Beşiktaş’tan Can Keleş için transfer teklifi





Siyah-beyazlılardan yapılan teklifin 2 milyon euro + bonus olduğu ortaya çıktı. Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Can Keleş transferini kısa bir süre içerisinde bitirmek ve resmi açıklamayı yapmak istiyor.



Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.