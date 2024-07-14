TAKVİM'E AÇIKLADI Trabzonspor'un listesinde bulunan Rick Karsdorp ile ilgili olarak menajeri takvim.com.tr'ye açıklamada bulunarak Türkiye'den teklif aldıklarını dile getirdi.

RICK KARSDORP KİMDİR? Trabzonspor'un istediği Rick Karsdorp, 11 Şubat 1995 tarihinde Hollanda'nın Schoonhoven kentinde doğdu. 29 yaşındadır. Futbola doğduğu şehrin takımı olan VV Schoonhoven'de başladı. Kendisini Feyenoord keşfetti ve adresi Varkenoord oldu. Alt yapısında tüm kategorilerde forma giydiği kulübünde A takıma kadar yükselmeyi başardı. 2017'de Roma 16 milyon euro ödeyerek bonservisini aldı ve ilk yurt dışı deneyimini İtalya'da yaşadı. 2019'da Feyenoord tarafından kiralandı. 2020 yazdından itibaren başkent ekibinin formasını giymeye devam etti. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Kariyerinde Avrupa Konferans Ligi, 1 Eredivisie ve 1 Hollanda Kupası zaferleri bulunuyor.

GRAVILLON'A KANCA Abdullah Avcı'nın stoperdeki ilk tercihi olan Samuel Gigot'u henüz kadrosuna katamayan Trabzonspor'da farklı oyuncular gündeme gelmeye devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcı Adana Demirspor'da forma giyen Andrew Gravillon'u da listesine ekledi. Güçlü fiziği ve rakiplere karşı domine oyunuyla tanınan Fransız futbolcu için Mavi Şimşekler'in durumu ve istediği bonservis bekleniyor. Eğer makul bir ücret olursa girişimler resmiyet kazanacak.

ANDREW GRAVILLON KİMDİR? Karadeniz temsilcisinin gündemine girmeyi başaran Andrew Gravillon, 8 Şubat 1998 tarihinde Fransa'nın eski sömürgelerinden biri olan Guadeloupe'nin Pointe-à-Pitre kentinde doğdu. 26 yaşında. Futbola Creteil'de başladı. FCM Garges 95'e transfer oldu. 2014'te Inter alt yapısına geçiş yaptı. A takıma kadar yükseldi. 2017'de Benevento tarafından 4 milyon euro ücretle bonservisi alındı. 2018'de Pescara 3.5 milyon euroya kadrosuna kattı. Burada gösterdiği performansla 6.5 milyon euro karşılığında Inter'e geri döndü. Pescara'nın ardından Sassuolo, Ascoli, Lorient ve Reims'te kiralık oynadı. Fransız temsilcisi 3 milyon euro ödeyerek yıldız oyuncuya sözleşme imzalattı. 2023'te ise Torino 400 bin euroya kiraladı. 2023'te de son durağı Adana Demirspor oldu. Lacivert mavililer 2.5 milyon euro ücretle transferi noktaladı.