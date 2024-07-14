2021-2022 sezonunda şampiyonluğa uzandıktan sonra zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor, yeni bir serüven ve zafer için yola çıktı. Macaristan'da hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Fırtına bugüne kadar birçok yıldızı kadrosuna kattı ancak harekata yeni isimler eklenecek. İşte detaylar...
Fırtına, ikinci hazırlık karşılaşmasında Zeleznicar Pancevo'yu farklı geçti: 3-1. Sırp temsilcisi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen ekibimiz, 44. dakikada Bardhi'nin frikik golü ile öne geçti: 1-0. 64'te Trezeguet'ye yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı Vişça kullandı: 2-0. 76'da Onuralp'in kendi kalesine attı: 2-1. Enis Destan, kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru ilan etti: 3-1.
Trabzon'dan 1 Temmuz'da Szeged'e gelen bordo-mavililer, burada 2 hazırlık maçı oynarken 1'i salonda olmak üzere toplam 19 antrenman gerçekleştirerek, sezona hazırlandı. Trabzonspor, 2 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 2 gol gördü. Bordo-mavili takımın gollerini Szeged Csanad maçında Umut Bozok ve Trezeguet atarken Sırbistan temsilcisi karşısında da Bardhi, Visca ve Enis Destan kaydetti.