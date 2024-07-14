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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a çalım! Transferde 2 yıldız birden gündemde... Savunma hattına takviyeler geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bordo mavililer şampiyonluk hedefi koyduğu senede rakiplerini geride bırakabilmek adına ince eleyip dokuyor. Yapılan 6 transferin ardından takımın merkezini ve iskeletini oluşturacak dokunuşlara sıra geldi. Onlardan biri de stoper mevkisi. Geçen sezon alınan iki futbolcudan Filip Benkovic'i yollayan Fırtına, Joaquin Fernandez ile de yollarını ayırmaya çalışıyor. Stefano Denswil'in yanına partner aranıyor. Daha önce gündemde olan yıldızlara bir yenisi daha eklendi. Sağ bekte ise yeni çalışma söz konusu. Beşiktaş'ın da istediği oyuncu için devreye girildi. Menajeri de takvim.com.tr'ye Türkiye'den teklif aldıklarını doğruladı. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 17:49 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 18:17
Trabzonspor’dan Beşiktaş’a çalım! Transferde 2 yıldız birden gündemde... Savunma hattına takviyeler geliyor

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2021-2022 sezonunda şampiyonluğa uzandıktan sonra zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor, yeni bir serüven ve zafer için yola çıktı. Macaristan'da hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Fırtına bugüne kadar birçok yıldızı kadrosuna kattı ancak harekata yeni isimler eklenecek. İşte detaylar...

Fırtına, ikinci hazırlık karşılaşmasında Zeleznicar Pancevo'yu farklı geçti: 3-1. Sırp temsilcisi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen ekibimiz, 44. dakikada Bardhi'nin frikik golü ile öne geçti: 1-0. 64'te Trezeguet'ye yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı Vişça kullandı: 2-0. 76'da Onuralp'in kendi kalesine attı: 2-1. Enis Destan, kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru ilan etti: 3-1.

Trabzon'dan 1 Temmuz'da Szeged'e gelen bordo-mavililer, burada 2 hazırlık maçı oynarken 1'i salonda olmak üzere toplam 19 antrenman gerçekleştirerek, sezona hazırlandı. Trabzonspor, 2 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 2 gol gördü. Bordo-mavili takımın gollerini Szeged Csanad maçında Umut Bozok ve Trezeguet atarken Sırbistan temsilcisi karşısında da Bardhi, Visca ve Enis Destan kaydetti.

MAXI GOMEZ GELDİ

Trabzonspor'un 2 sezon önce transfer ettiği Maxi Gomez, geride kalan seneyi Cadiz forması giyerek geçirmişti. Uruguaylı forvet kadroda düşünülmediği için kampın son gününde Trabzon'a geldi ve sosyal medyada mate çayı paylaşarak Trabzon yazılı bir görseli takipçilerine sundu.

GİDECEKLERDEN SES YOK

Bordo mavililerin kadrosunda düşünülmeyen veya satılması muhtemel futbolcularla ilgili olarak henüz net bir gelişme söz konusu değil. Dmitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Maxi Gomez ve Taxiarchis Fountas, Tonio Teklic ve Montasser Lahtimi hakkında kulübe resmi teklif ulaşmadı. Bu durum yönetimi zor duruma sokuyor.

TRABZONSPOR'DAN DEV HAMLE

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor'da defans hattının yenilenmesi için çalışmalar devam ediyor. Bordo mavililerde Thomas Meunier'in ayrılma ihtimalinin bulunması yeni bir arayışı da beraberinde getirdi. Listede ise Beşiktaş'ın da istediği yıldız futbolcu var.

MEUNIER YOLCU

Trabzonspor'un geride kalan sezonun devre arasında transfer ettiği Thomas Meunier, Avrupa Şampiyonası'na katılma hayaline kavuşsa da sakatlığı oynamasına mani oldu. Ayrıca ligdeki performansıyla da birçok takımın listesine girdi. Sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen serbest kalma maddesi devreye girerse yeni bir takviye yapılması gerekiyor.

KARSDORP LİSTEDE

Thomas Meunier'in ayrılma ihtimaline karşı sağ bek arayışlarına başlayan Trabzonspor, Roma'da forma giyen Rick Karsdorp'u listesine aldı. Sözleşmesinin son sezonuna giren Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, İtalyan temsilcisiyle görüşmelere başlayacak. Geçen sezon 28 karşılaşmada 1810 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 3 asiste imza attı. Karsdorp'un adı Beşiktaş ile de anılıyor.

TAKVİM'E AÇIKLADI

Trabzonspor'un listesinde bulunan Rick Karsdorp ile ilgili olarak menajeri takvim.com.tr'ye açıklamada bulunarak Türkiye'den teklif aldıklarını dile getirdi.

RICK KARSDORP KİMDİR?

Trabzonspor'un istediği Rick Karsdorp, 11 Şubat 1995 tarihinde Hollanda'nın Schoonhoven kentinde doğdu. 29 yaşındadır. Futbola doğduğu şehrin takımı olan VV Schoonhoven'de başladı. Kendisini Feyenoord keşfetti ve adresi Varkenoord oldu. Alt yapısında tüm kategorilerde forma giydiği kulübünde A takıma kadar yükselmeyi başardı. 2017'de Roma 16 milyon euro ödeyerek bonservisini aldı ve ilk yurt dışı deneyimini İtalya'da yaşadı. 2019'da Feyenoord tarafından kiralandı. 2020 yazdından itibaren başkent ekibinin formasını giymeye devam etti. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Kariyerinde Avrupa Konferans Ligi, 1 Eredivisie ve 1 Hollanda Kupası zaferleri bulunuyor.

GRAVILLON'A KANCA

Abdullah Avcı'nın stoperdeki ilk tercihi olan Samuel Gigot'u henüz kadrosuna katamayan Trabzonspor'da farklı oyuncular gündeme gelmeye devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcı Adana Demirspor'da forma giyen Andrew Gravillon'u da listesine ekledi. Güçlü fiziği ve rakiplere karşı domine oyunuyla tanınan Fransız futbolcu için Mavi Şimşekler'in durumu ve istediği bonservis bekleniyor. Eğer makul bir ücret olursa girişimler resmiyet kazanacak.

ANDREW GRAVILLON KİMDİR?

Karadeniz temsilcisinin gündemine girmeyi başaran Andrew Gravillon, 8 Şubat 1998 tarihinde Fransa'nın eski sömürgelerinden biri olan Guadeloupe'nin Pointe-à-Pitre kentinde doğdu. 26 yaşında. Futbola Creteil'de başladı. FCM Garges 95'e transfer oldu. 2014'te Inter alt yapısına geçiş yaptı. A takıma kadar yükseldi. 2017'de Benevento tarafından 4 milyon euro ücretle bonservisi alındı. 2018'de Pescara 3.5 milyon euroya kadrosuna kattı. Burada gösterdiği performansla 6.5 milyon euro karşılığında Inter'e geri döndü. Pescara'nın ardından Sassuolo, Ascoli, Lorient ve Reims'te kiralık oynadı. Fransız temsilcisi 3 milyon euro ödeyerek yıldız oyuncuya sözleşme imzalattı. 2023'te ise Torino 400 bin euroya kiraladı. 2023'te de son durağı Adana Demirspor oldu. Lacivert mavililer 2.5 milyon euro ücretle transferi noktaladı.

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