Kingsley Coman’dan Fenerbahçe’nin teklifine yanıt!

Son olarak Cenk Tosun ve Oğuz Aydın transferlerini açıklayan Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, gözünü Bayern Münih'in yıldızına dikti.



Sky DE'de yer alan habere göre; Fenerbahce, Kingsley Coman için son birkaç gün içinde yeni girişimde bulundu. Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği vurgulanan 28 yaşındaki yıldızın, sarı lacivertlilerin teklifini reddettiği iddia edildi.