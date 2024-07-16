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Kingsley Coman'dan Fenerbahçe'nin teklifine yanıt!

Fenerbahce, Kingsley Coman için son birkaç gün içinde yeni girişimde bulundu. Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği vurgulanan 28 yaşındaki yıldızın, sarı lacivertlilerin teklifini reddettiği iddia edildi. İşte o yanıt...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 11:50 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 11:50
Kingsley Coman’dan Fenerbahçe’nin teklifine yanıt!

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Son olarak Cenk Tosun ve Oğuz Aydın transferlerini açıklayan Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, gözünü Bayern Münih'in yıldızına dikti.

Sky DE'de yer alan habere göre; Fenerbahce, Kingsley Coman için son birkaç gün içinde yeni girişimde bulundu. Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği vurgulanan 28 yaşındaki yıldızın, sarı lacivertlilerin teklifini reddettiği iddia edildi.

Coman'ın Bayern Münih'ten ayrılması bekleniyor.Coman'ın Bayern Münih'ten ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin bu hamlesini Kinsley Coman'ın farklı planları olması sebebiyle geri çevirdiği aktarılırken, sarı lacivertli ekibin hızlı kanat oyuncu arayışlarının devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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2015/16 sezonunda kiralık, sonrasındaki sezonda ise bonservisi ile Bayern Münih'e katılan Coman, Bavyera ekibinin forması ile toplamda çıktığı 294 karşılaşmada 63 gol ve 66 asistlik performans sergiledi.


Fransa Milli Takımı'nın formasını da 57 kez sırtına geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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