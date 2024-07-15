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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Transferi bu sözlerle duyurdular: Onlarla uğraşmak zorundalar ve bu çok zor

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler temaslarını yoğunlaştırdığı süreçte pek çok futbolcu, kulüp ve menajerle görüşüyor. Diğer yandan Teknik Direktör Jose Mourinho da bire bir görüşmeler gerçekleştiriyor. Şampiyonlar Ligi öne elemesi öncesi kadrosunu hazır hale getirmek isteyen yönetim de bir an önce yıldızları kampa getirmek veya İstanbul'a indirmek amacında. Listedeki oyunculardan biri için ise Beşiktaş'a yine çalım atılmak üzere. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 19:42 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 19:43
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Transferi bu sözlerle duyurdular: Onlarla uğraşmak zorundalar ve bu çok zor

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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Kanarya 2024-2025 sezonunda mücadele edeceği kadrosunu belirlemek için temaslarına hız verdi. Geçen sezonki gibi yine aktif bir döneme imza atmayı hedefleyen yönetim, Portekizli çalıştırıcıdan gelen rapordaki isimler için pazarlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar da imzaların atılacağı günleri bekliyor. Sarı lacivertli ekip, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan oyuncuyu alabilmek adına hamlesini yaptı. İşte detaylar...

Geçen sezon harcadığı milyonlarca euro bonservisin yanı sıra serbest kalan oyunculara ödediği maaşlarla da gündeme oturan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefini tutturamamış diğer kulvarları da başarısızlıkla tamamlamıştı. Dört hedefle başladığı dönemi kupasız kapatan sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve yönetim seçim sonrasında ilk adımı Jose Mourinho ile attı.

Dünyada ses getiren Jose Mourinho transferiyle saha kenarında çok güçlü bir figür taktiklerini oyuncularına aktararak sahada galibiyetler kovalayacak. Ayrıca sahip olduğu geçmiş ve dünyadaki tanınırlığı ile de çok iyi bir reklam yüzü olacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular hem güç depolayıp kondisyonlarını artırıyor hem de Portekizli çalıştırıcının taktiklerine uygun hale gelip formayı kapmak için elinden geleni yapıyor.

Son maçında Strasbourg'u 4-0 yenen Fenerbahçe, 18 Temmuz'da ise Hull City ile kozlarını paylaşacak.

Turuncu siyahlılar karşısındaki son karşılaşmasının ardından gözler bu kez Lugano mücadelesine çevrilecek. Sarı lacivertli ekip yıllardır katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne bu kez boy göstermek amacında.

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde iki ismi resmen kadrosuna kattı. Levent Mercan Karagümrük'ten alındı. Çağlar Söyüncü konusunda da Atletico Madrid ile uzun vadeli bir ödeme planıyla anlaşmaya varıldı.

Sırada ise Cenk Tosun ve Oğuz Aydın var. İki isimle yerli rotasyonu konusunda elini güçlendirmek isteyen teknik heyet ve yönetim yaptıkları görüşmelerin ardından olumlu yanıt aldı. Yıldız futbolcuların katılımıyla bulundukları bölgede rekabet de artacak.

Farklı bölgelere de takviye yapmak isteyen Kanarya'nın önceliği hücum. Kanat organizasyonlarını sağlama almayı hedefleyen Jose Mourinho, Tadic'i 10 numarada kullanacağı senaryoya hazırlık yapıyor.

Sol kanat için Allan Saint-Maximin'in transferi neredeyse kesin gibi. Forvette En-Nesyri'de ise Sevilla'nın açıklaması herkesi şoke etti. Bitti denilen transferle ilgili olarak Teknik Diektör Victor Orta açıklama yaptı. Orta; 'Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu ancak henüz bizi memnun eden bir teklif olmadı. En-Nesyri'nin Sevilla için temsil ettiği değeri, istatistiklerini, golcü olarak yeteneğini ve oyuncu tipini biliyoruz. Bu futbolda çok önemli. Bugün itibarıyla önümüzde, bizi memnun eden ve onunla ilgili bir karar almamızı gerektiren bir teklif yok.' dedi.

Farklı forvetleri de listesinde bulunduran Fenerbahçe'de en azından ilk etapta Edin Dzeko ve kadroya katılması halinde Cenk Tosun'a güveniliyor. Milli yıldız da EURO 2024'ten dolayı hazır halde takım arkadaşlarıyla çalışmaya başlayacak.

Diğer yandan sağ kanat için Armand Laurienté adını veren Jose Mourinho, Fransız futbolcunun bitirilmesini istedi. Adı Beşiktaş ile de anılan yıldız isim konusunda Fenerbahçe'den çalım gelebilir.

İtalyan medyasına göre Parma'nın da istediği Armand Laurienté için Fenerbahçe en ciddi aday. Ayrıca Jose Mourinho ve maaş kozu ile de daha ön planda.

Haberde İtalyan ekibi odaklı verilen içerikte; "Parma Fenerbahçe ile uğraşmak zorunda ve bu çok zor" ifadeleri kullanıldı.

ARMAND LAURİENTé KİMDİR?

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Armand Laurienté, 4 Aralık 1998 tarihinde Guadeloupe asıllı bir ailenin oğlu olarak Fransa'nın Gonesse kentinde doğdu. 25 yaşındadır. Futbol hayatına 6 yaşında US Roissy-en-France'da başladı. INF Clairefontaine, AAS Sarcelles, Red Star FCve Rennes formalarını alt yapı kategorilerinde giydi. A tkaıma yükseldikten sonra US Orleans'a kiralık gitti. Bir sezon sonra kendisini kiralayan Rennes, 3 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. 91 karşılaşmada 13 gol atıp 13 de asist yapması ona İtalya kapılarını açtı. Sassuolo tapusunu alabilmek için 10.1 milyon euro ödedi. Laurienté'nin kariyerinde Rennes ile Fransa Kupası bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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