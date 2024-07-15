Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Kanarya 2024-2025 sezonunda mücadele edeceği kadrosunu belirlemek için temaslarına hız verdi. Geçen sezonki gibi yine aktif bir döneme imza atmayı hedefleyen yönetim, Portekizli çalıştırıcıdan gelen rapordaki isimler için pazarlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar da imzaların atılacağı günleri bekliyor. Sarı lacivertli ekip, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan oyuncuyu alabilmek adına hamlesini yaptı. İşte detaylar...