Sol kanat için Allan Saint-Maximin'in transferi neredeyse kesin gibi. Forvette En-Nesyri'de ise Sevilla'nın açıklaması herkesi şoke etti. Bitti denilen transferle ilgili olarak Teknik Diektör Victor Orta açıklama yaptı. Orta; 'Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu ancak henüz bizi memnun eden bir teklif olmadı. En-Nesyri'nin Sevilla için temsil ettiği değeri, istatistiklerini, golcü olarak yeteneğini ve oyuncu tipini biliyoruz. Bu futbolda çok önemli. Bugün itibarıyla önümüzde, bizi memnun eden ve onunla ilgili bir karar almamızı gerektiren bir teklif yok.' dedi.