Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yıldızını parlattı.
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yıldızını parlattı.
Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE
Daha önce adı Borussia Dortmund ve Arsenal ile anılan Kadıoğlu EURO 2024 sonrası sonra pek çok takımında radarına girdi.
O takımların başında da İngiliz devi Manchester United geliyor.
UNİTED KAFAYA KOYDU
Manchester United Ferdi Kadıoğlu'nu kadrolarına katma konusunda kararlı. United, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödemeye hazır.
Ancak bu teklifi yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin talebi 30 milyon euro. United, ne pahasına olursa olsun Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
FARKLI ALTERNATİF ARANIYOR
Fenerbahçe ise United'ın ödemeyi reddettiği 30 milyon sterline yakın bir rakam istemeye devam ediyor.
Anlaşmayı tamamlamak için United, maliyeti düşürecek bir oyuncuyu bünyesine katabilir ve sonunda sözleşme imzalayabilir. Bu doğrulta takas konusu gündemde.
FLAŞ TAKAS TEKLİFİ
Todofichajes'te yer alan habere göre; bu takas için seçilen oyuncu Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'nun sevdiği Victor Lindelof.
Eğer gerçekleşirse Portekizli'nin kulüpteki döneminin ardından tekrar karşılaşabilir.
MOURİNHO DA İSTİYOR
Lindelof sözleşmesinin son yılında ve United hem onu hem de Christian Eriksen'i elinden çıkarmak istiyor.
Evening News'da yer alan ve Fanatik'in aktardığı habere göre; Lindelof için gelecek teklifler değerlendirilecek. Geçtiğimiz günlerde de oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılmıştı.