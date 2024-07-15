Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

O takımların başında da İngiliz devi Manchester United geliyor.





UNİTED KAFAYA KOYDU



Manchester United Ferdi Kadıoğlu'nu kadrolarına katma konusunda kararlı. United, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödemeye hazır.





Ancak bu teklifi yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin talebi 30 milyon euro. United, ne pahasına olursa olsun Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.





FARKLI ALTERNATİF ARANIYOR



Fenerbahçe ise United'ın ödemeyi reddettiği 30 milyon sterline yakın bir rakam istemeye devam ediyor.