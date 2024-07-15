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Manchester United'dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te Türkiye formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Borussia Dortmund'un ciddi şekilde ilgilendiği yıldız futbolcu için Manchester United'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 13:56 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 13:56
Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

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Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yıldızını parlattı.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Daha önce adı Borussia Dortmund ve Arsenal ile anılan Kadıoğlu EURO 2024 sonrası sonra pek çok takımında radarına girdi.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

O takımların başında da İngiliz devi Manchester United geliyor.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

UNİTED KAFAYA KOYDU

Manchester United Ferdi Kadıoğlu'nu kadrolarına katma konusunda kararlı. United, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödemeye hazır.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

Ancak bu teklifi yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin talebi 30 milyon euro. United, ne pahasına olursa olsun Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

FARKLI ALTERNATİF ARANIYOR

Fenerbahçe ise United'ın ödemeyi reddettiği 30 milyon sterline yakın bir rakam istemeye devam ediyor.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

Anlaşmayı tamamlamak için United, maliyeti düşürecek bir oyuncuyu bünyesine katabilir ve sonunda sözleşme imzalayabilir. Bu doğrulta takas konusu gündemde.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

FLAŞ TAKAS TEKLİFİ

Todofichajes'te yer alan habere göre; bu takas için seçilen oyuncu Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'nun sevdiği Victor Lindelof.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

Eğer gerçekleşirse Portekizli'nin kulüpteki döneminin ardından tekrar karşılaşabilir.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

MOURİNHO DA İSTİYOR

Lindelof sözleşmesinin son yılında ve United hem onu hem de Christian Eriksen'i elinden çıkarmak istiyor.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

Evening News'da yer alan ve Fanatik'in aktardığı habere göre; Lindelof için gelecek teklifler değerlendirilecek. Geçtiğimiz günlerde de oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılmıştı.

Manchester United’dan Ferdi Kadıoğlu için flaş takas teklifi! Fenerbahçe değerlendirmeye aldı

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