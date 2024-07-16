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Fenerbahçe Cenk Tosun transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı. Kanarya, milli golcüyü resmen duyurdu. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 09:07 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 09:16
Fenerbahçe Cenk Tosun transferini resmen duyurdu!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı. Kanarya, milli golcüyü resmen duyurdu.


Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir."



47 MAÇTA 11 GOL

Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 47 maçta 11 gol atıp 5 asist kaydetti.



ÇEKYA AĞLARINI SARSTI

33 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımının EURO 2024 kadrosunda yer alıp 2 maçta 1 gollük performans sergiledi.


BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

Siyah beyazlılar resmi hesaplarından Cenk Tosun için veda mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi;

"Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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