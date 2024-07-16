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Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı! 2 yıllık imza atıldı...

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Sarı lacivertliler Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu ve milli golcüye başarılar diledi.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 19:58 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 20:41
Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı! 2 yıllık imza atıldı...

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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattı şekilleniyor. Sağ kanat için Oğuz Aydın ve sol kanatta da Allan Saint-Maximin'i tercih eden Kanarya, forvet rotasyonunu ise Cenk Tosun ile güçlendirdi.

Fenerbahçe'den Cenk Tosun için resmi hesaplardan yapılan açıklamada;

'Fenerbahçemiz kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecübeli golcü kendisini 2 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imz aattı. Cenk Tosun'a ailemize hoş geldi ndiyor, Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

19 GOLDE ADI VAR

Tam 227 karşılaşmada formasını terlettiği Beşiktaş'a geçtiğimiz günlerde veda eden Cenk Tosun, geride kalan sezonda 2507 dakika sahada kaldı. 47 maçta 11 gol atıp 8 de asist yaptı. Aynı zamanda milli takımımızın çeyrek finalde elendiği EURO 2024 kadrosunda da yer aldı.

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