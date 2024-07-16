Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattı şekilleniyor. Sağ kanat için Oğuz Aydın ve sol kanatta da Allan Saint-Maximin'i tercih eden Kanarya, forvet rotasyonunu ise Cenk Tosun ile güçlendirdi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattı şekilleniyor. Sağ kanat için Oğuz Aydın ve sol kanatta da Allan Saint-Maximin'i tercih eden Kanarya, forvet rotasyonunu ise Cenk Tosun ile güçlendirdi.
Fenerbahçe'den Cenk Tosun için resmi hesaplardan yapılan açıklamada;
'Fenerbahçemiz kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecübeli golcü kendisini 2 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imz aattı. Cenk Tosun'a ailemize hoş geldi ndiyor, Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.
19 GOLDE ADI VAR
Tam 227 karşılaşmada formasını terlettiği Beşiktaş'a geçtiğimiz günlerde veda eden Cenk Tosun, geride kalan sezonda 2507 dakika sahada kaldı. 47 maçta 11 gol atıp 8 de asist yaptı. Aynı zamanda milli takımımızın çeyrek finalde elendiği EURO 2024 kadrosunda da yer aldı.