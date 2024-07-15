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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul'a geliyor! İşte ödenecek rakam

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü hamlelerinin ardından sessizliğe geçen Kanarya, bombaları bir bir patlatacak. İlk olarak Saint Maximin transferindeki pürüzü çözen Fenerbahçe, ardından flaş bir isimle daha anlaşma sağladı. Yıldız isim, sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün İstanbul'a gelecek. İşte detaylar ve ödenecek rakam...

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 11:36 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 12:09
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürerken Mourinho, önümüzdeki sezon için transfer hedeflerini belirledi ve bu doğrultudaki raporunu yönetime iletti.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

BİR YILDIZ TAMAM SIRADA DİĞERLERİNDE

Sarı-Lacivertli ekibin yönetimi, Portekizli menajerin raporu doğrultusunda yıldız isimlere art arda imzaları attırmayı planlıyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

Bu kapsamda Allan Saint-Maximin transferine onay çıkarken gözler bir diğer yıldızın imzasında olacak.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen Allan Saint Maximin'in transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen Sarı-Lacivertiller, yapılan görüşmeler sonunda tüm pürüzleri çözdü ve yıldız futbolcu için onay aldı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

İMZA AN MESELESİ

Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi, anlaşmayı onaylayarak Saint-Maximin'in gidişine izin verdi. Kanarya'nın kiralık olarak anlaşma sağladığı Saint Maximin'in yakın süre içinde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

27 MİLYON EUROYA GİTTİ!

Öte yandan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 18 milyon Euro olduğu bildirildi. Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan 27 milyon Euro karşılığında Arap ekibine transfer olan deneyimli futbolcu; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

EZELİ RAKİPLERİNİN ELİNDEN ALDI

Transfer döneminin popüler isimlerinden Oğuz Aydın için 3 büyükler yarışa girmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki mücadelede kazanan Sarı-Lacivertliler oldu. Kanarya, 23 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kanarya, Oğuz Aydın ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Oğuz Aydın, son dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro...

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

İMZAYA GELİYOR

Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile de el sıkıştı. Şu anda Hollanda'da bulunan Oğuz Aydın'ın, sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için bugün saat 23.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

ÇOK YÖNLÜ

Hücum hattında; sağ kanat, sol kanat ve santrfor hatlarında forma giyebilme özelliği bulunan çok yönlü futbolcu, Alanyaspor'a 3 yıl önce Bucaspor'dan 238 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

MİLLİ TAKIMIN HAVUZUNDA

A Milli Takım'ın oyuncu havuzunda da yer alan genç oyuncu, Hollanda Ligi AZ Alkmaar'ın alt yapısında futbola başlamıştı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

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