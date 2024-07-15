Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

EZELİ RAKİPLERİNİN ELİNDEN ALDI Transfer döneminin popüler isimlerinden Oğuz Aydın için 3 büyükler yarışa girmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki mücadelede kazanan Sarı-Lacivertliler oldu. Kanarya, 23 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI Kanarya, Oğuz Aydın ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Oğuz Aydın, son dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro...

6 MİLYON EURO ÖDENECEK



Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.





İMZAYA GELİYOR



Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile de el sıkıştı. Şu anda Hollanda'da bulunan Oğuz Aydın'ın, sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için bugün saat 23.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

