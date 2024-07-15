Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geliyor! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürerken Mourinho, önümüzdeki sezon için transfer hedeflerini belirledi ve bu doğrultudaki raporunu yönetime iletti.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürerken Mourinho, önümüzdeki sezon için transfer hedeflerini belirledi ve bu doğrultudaki raporunu yönetime iletti.
BİR YILDIZ TAMAM SIRADA DİĞERLERİNDE
Sarı-Lacivertli ekibin yönetimi, Portekizli menajerin raporu doğrultusunda yıldız isimlere art arda imzaları attırmayı planlıyor.
Bu kapsamda Allan Saint-Maximin transferine onay çıkarken gözler bir diğer yıldızın imzasında olacak.
Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen Allan Saint Maximin'in transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.
Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen Sarı-Lacivertiller, yapılan görüşmeler sonunda tüm pürüzleri çözdü ve yıldız futbolcu için onay aldı.
İMZA AN MESELESİ
Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi, anlaşmayı onaylayarak Saint-Maximin'in gidişine izin verdi. Kanarya'nın kiralık olarak anlaşma sağladığı Saint Maximin'in yakın süre içinde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.
27 MİLYON EUROYA GİTTİ!
Öte yandan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 18 milyon Euro olduğu bildirildi. Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan 27 milyon Euro karşılığında Arap ekibine transfer olan deneyimli futbolcu; sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.
EZELİ RAKİPLERİNİN ELİNDEN ALDI
Transfer döneminin popüler isimlerinden Oğuz Aydın için 3 büyükler yarışa girmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki mücadelede kazanan Sarı-Lacivertliler oldu. Kanarya, 23 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Kanarya, Oğuz Aydın ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Oğuz Aydın, son dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyordu. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro...
6 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.
İMZAYA GELİYOR
Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile de el sıkıştı. Şu anda Hollanda'da bulunan Oğuz Aydın'ın, sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için bugün saat 23.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
ÇOK YÖNLÜ
Hücum hattında; sağ kanat, sol kanat ve santrfor hatlarında forma giyebilme özelliği bulunan çok yönlü futbolcu, Alanyaspor'a 3 yıl önce Bucaspor'dan 238 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.
MİLLİ TAKIMIN HAVUZUNDA
A Milli Takım'ın oyuncu havuzunda da yer alan genç oyuncu, Hollanda Ligi AZ Alkmaar'ın alt yapısında futbola başlamıştı.