Beşiktaş Berghuis için masada

Giovanni van Brockhorst
yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Slovenya
'da sürdüren Beşiktaş
, kanat transferi için yeniden Steven Berghuis
'i gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların teknik direktör Giovanni van Bronckhorst
'un transfer listesine göre hareket ettiği ve sağ kanat için Ajax
forması giyen Steven Berghuis'le görüştüğü belirtildi.
Ajax'la 1 yıllık kontratı kalan 32 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli bir seviyeye geldiği ifade edildi.
VAN BRONCKHORST'LA DAHA ÖNCE ÇALIŞTI
Beşiktaş
'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst
, Steven Berghuis
'le Feyenoord
'da çalıştı. 2016'da kiralık olarak gittiği sezonun ardından bonservisiyle Hollanda
lı futbolcu Feyenoord'a transfer oldu. Berghuis, 2021'e kadar Feyenoord formasını giydi.
Futbol kariyerinde Hollanda dışında bir kez çıkan ve Watford
'da forma giyen deneyimli oyuncu Twente
, AZ Alkmaar VVV Venlo
'da da oynadı.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Ajax formasıyla geride kalan sezonda Steven Berghuis 29 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, 10 asist kaydetti.