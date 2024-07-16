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Beşiktaş Berghuis için masada

Hücum hattını Ciro Immobile'yle güçlendiren Beşiktaş, Steven Berghuis'i de kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar Ajax'la görüşmelerini sürdürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 14:59 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 14:59
Beşiktaş Berghuis için masada

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Giovanni van Brockhorst yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, kanat transferi için yeniden Steven Berghuis'i gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un transfer listesine göre hareket ettiği ve sağ kanat için Ajax forması giyen Steven Berghuis'le görüştüğü belirtildi.

Ajax'la 1 yıllık kontratı kalan 32 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli bir seviyeye geldiği ifade edildi.


VAN BRONCKHORST'LA DAHA ÖNCE ÇALIŞTI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Steven Berghuis'le Feyenoord'da çalıştı. 2016'da kiralık olarak gittiği sezonun ardından bonservisiyle Hollandalı futbolcu Feyenoord'a transfer oldu. Berghuis, 2021'e kadar Feyenoord formasını giydi.

Futbol kariyerinde Hollanda dışında bir kez çıkan ve Watford'da forma giyen deneyimli oyuncu Twente, AZ Alkmaar VVV Venlo'da da oynadı.



GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Ajax formasıyla geride kalan sezonda Steven Berghuis 29 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, 10 asist kaydetti.

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