Uruguay Copa America’da 3. oldu!

Uruguay, karşılaşmanın 8. dakikasında Rodrigo Bentancur'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 22. dakikada Ismael Kone ile karşılık veren Kanada skoru eşitledi.

Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonun Kuzey Carolina'nın Charlotte kentindeki Bank of Amerika Stadı'nda üçüncülük müsabakasında Kanada ile Uruguay karşılaştı.



İkinci yarıda Kanada, 80. dakikada Jonathan David'in attığı golle 2-1 öne geçti. Ancak Uruguay, 90+2. dakikada Luis Suarez'in kaydettiği golle 2-2 eşitliği sağladı ve normal süre bu skorla sona erdi.

Seri penaltılara kalan maçta Uruguay'da penaltıları Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta ve Luis Suarez gole çevirdi. Kanada da ise penaltıları Jonathan David, Moise Bombito, Mathieu Choiniere gole çevirdi ancak Ismael Kone ve Alphonso Davies ise kaçırdı.