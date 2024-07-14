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Trabzonspor'un Macaristan kampı sona erdi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde gerçekleştirdiği 14 günlük kampı bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 14:48 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 14:48
Trabzonspor’un Macaristan kampı sona erdi

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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde gerçekleştirdiği 14 günlük kampı bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

Trabzon'dan 1 Temmuz'da Szeged'e gelen bordo-mavililer, burada 2 hazırlık maçı oynarken 1'i salonda olmak üzere toplam 19 antrenman gerçekleştirerek, sezona hazırlandı.

Bordo-mavililer, oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Szeged Csanad'ı 2-1, ikinci karşılaşmada da Sırbistan Birinci Lig takımlarından Zeleznicar Pancevo takımını 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor, 2 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 2 gol gördü. Bordo-mavili takımın gollerini Szeged Csanad maçında Umut Bozok ve Trezeguet atarken Sırbistan temsilcisi karşısında da Bardhi, Visca ve Enis Destan kaydetti.


NWAKAEME, AÇIK KAPATTI

Trabzonspor'un tekrar kadrosuna kattığı eski oyuncusu Anthony Nwakaeme, kamp süresince fiziksel açığını kapatmaya çalıştı.

Takımdan ayrı olarak antrenör eşliğinde kampın büyük bölümünde çalışan Nijeryalı oyuncu, son 2 gün takımla antrenman yapmaya başladı.

Son oynanan Zeleznicar Pancevo maçında son 30 dakikada oyuna giren Nwakaeme, eski ritmini yakalamaya çalışacak.

MİLLİLERDEN SADECE DRAGUŞ GELDİ

Trabzonspor'un Avrupa Şampiyonası'na katılan milli oyuncularından sadece Denis Draguş, kampa katıldı. 12 Temmuz'da kampa gelen Draguş, son oynanan maçta görev almazken takımdan ayrı çalıştı.

Diğer milli oyuncular Tomas Meunier, tedavisini Belçika'da tamamlarken, Uğurcan Çakır da takıma Trabzon'da katılacak.


TREZEGUET HIRSLI

Trabzonspor'da hazırlık maçlarında öne çıkan oyuncuların başında Mısırlı futbolcu Trezeguet geldi.

Bordo-mavili futbolcu, hazırlık maçlarının kazanılmasında hücumda gösterdiği etkili futbol ile önemli rol oynadı.

Bordo-mavililerde Cihan Çanak ve Salih Malkoçoğlu gibi genç oyuncular da kendilerini gösterdi.


KAMP SÜRESİNCE TRANSFER YAPILMADI

Trabzonspor'da kamp süresince takıma herhangi bir transfer yapılmadığı için katılım olmadı.

Özellikle stoper, orta saha ve forvet mevkisine birer oyuncu bakan Karadeniz ekibi, transfer görüşmelerinde bulundukları futbolcuların durumu netleşmediği için kampa yeni bir oyuncu daha katılamadı.

Trabzonspor, öğleden sonra özel uçak ile Trabzon'da dönecek. Bordo-mavili takımda oyunculara 3 gün izin verilirken, yakın ülkede tatilini geçirmek isteyen oyuncular kamptan ayrı ayrıldı.

Trabzonspor, 18 Temmuz'da Trabzon'daki antrenmanla UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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