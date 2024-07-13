SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü hamlelerinin ardından Saint Maximin ve Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına varan Kanarya, resmi imzaları henüz atmamıştı. Fransız yıldızın transferinde pürüz çıktığı öğrenildi. İşte o sorun...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 15:12 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 15:12
Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezon çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yeni transferler için temaslarına devam ediyor.

Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

SUUDİ ARABİSTAN KOMİTESİNDEN TRANSFERE VETO

Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.

Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

Haberde, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmediği, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi

Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI

Sarı-lacivertli yöneticiler ise Allan Saint-Maximin ile kiralık transferi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

Oyuncu, kulübünün sezon başındaki sağlık kontrollerine de katılım sağlamadı.

Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

4 GOL 10 ASİST

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı.

Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?
İsrail’den Gazze’de bir katliam daha! Güvenli olduğunu iddia ettikleri bölgeye alçak saldırı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
MSB görüntüleri yayınladı: PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerler imha edildi 11 terörist etkisiz hale getirildi
Harcama 5 milyon ama gelir beyanı yok! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten vergi açıklaması: Takipteyiz
En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü
15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya’da neler yaşandı? Tarihe geçen anlar! Hainler milli iradenin sesini hedef aldı: Bir otobüs dolusu asker kapıdaydı
Konya’da lise öğrencisine öğretmen tacizi! Sapık öğretmen kabul etmedi WhatsApp mesajları ifşa oldu | Kalçamı sıktı, boynumdan sararak...
Emekliye ek zamda kritik tarih belli oldu: Gözler Külliye’de! | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var
İzmir’i bekleyen tehlike! 5 ilçe riskli! Olası bir depremde deniz kent içine girecek
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
AK Parti’ye geçmek isteyen muhalif belediyelere veto! Başkan Erdoğan sirk cambazlarına karşı uyarmıştı
İmparator İbrahim Tatlıses helallik istemişti |İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl? İdo Tatlıses açıkladı
Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak
Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı! Hangi hayvanlar uyutulacak?
SON DAKİKA