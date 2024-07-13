Fenerbahçe’nin Saint Maximin transferinde pürüz çıktı! İşte o engel

Yeni sezon çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Yeni sezon çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yeni transferler için temaslarına devam ediyor.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
SUUDİ ARABİSTAN KOMİTESİNDEN TRANSFERE VETO
Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.
Haberde, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmediği, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi
KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI
Sarı-lacivertli yöneticiler ise Allan Saint-Maximin ile kiralık transferi konusunda anlaşma sağlamıştı.
Oyuncu, kulübünün sezon başındaki sağlık kontrollerine de katılım sağlamadı.
4 GOL 10 ASİST
Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı.