Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

2024-25 sezonunda mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için mesai yapıyor. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.
2024-25 sezonunda mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için mesai yapıyor. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.
Fenerbahçe, Avusturya kampını Strasbourg maçıyla sonlandırdı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.
4 MAÇTA 2 GALİBİYET
Fenerbahçe, şu ana kadar sezon öncesinde üç hazırlık maçı yaptı. Kanarya, Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup ederken Admira Wacker ile ise 1-1 berabere kaldı. Mourinho'nun öğrencileri, Hajduk Split'e ise 1-0 yenildi.
Kanarya, ideal 11'ine yakın bir takımla sahaya çıktığı maçta Strasbourg'u ise 4-0 mağlup etti.
GÖZLER TRANSFERLERDE
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, 3 yıldız futbolcu için gün sayıyor...
CENK TOSUN GELDİ
Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaştı.
Cenk Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.
Siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile son detaylar üzerinde görüşüyor.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Anlaşmanın 1+1 yıllık olması bekleniyor. 2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin Euro'ya Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti.
Cenk Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin 2 yıllık anlaşma sağladığı Cenk Tosun'un maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı belirtildi.
MAXIMIN GELİYOR
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Allan Saint-Maximin'e imzayı attırıyor. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. Sözleşmelerinin hazırlanması sonrası imzalar atılacak.
ARABİSTAN'DA SORUN YOK
Fransız futbolcu, Suudi Arabistan ekibi ile geçen sezon 31 maça çıktı. Allan Saint-Maximin bu karşılaşmalarda 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan oyuncunun forma giydiği ülkede federasyon bazı kulüplere transfer konusunda kısıtlama getirdi.
Al-Hilal ve Al-Shabab bu konuda sıkıntı yaşayan takımlar. Ancak Al-Ahli ile ilgili durumun sorun olmadığı ifade edildi.
EN-NESYRI GELECEK
Mourinho'nun özellikle istediği Youssef En-Nesyri'den gelecek güzel haberler beklenirken, yönetim sözleşmesinde son seneye giren Faslı forvet için Sevilla'ya 15 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.
20 milyon Euro talep eden İspanyol ekibiyle pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler'in bu transferde kısa sürede çözüme kavuşmak adına tüm şartları zorladığı belirtildi.
Kanarya'nın tüm seçenekler arasında bu isim üzerine yoğunlaşmasının en önemli nedeni ise Jose Mourinho'nun ısrarı.
Deneyimli teknik adamın kurmak istediği oyun planında yıldız oyuncu büyük rol kaplayacak.
ARAPLAR DA PEŞİNDE AMA...
Oyuncu cephesinde de önemli gelişmeler var. En Nesyri'ye Roma'dan sonra Araplar da talip olmuştu.
Ancak Mourinho kozu transferde Sarı-Lacivertli takımı bir adım daha öne çıkarıyor.
Fanatik'in haberine göre bu hafta içerisinde yapılacak görüşmelerden sonra Fenerbahçe'nin bu transferde de mutlu sona ulaşması bekleniyor.