Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

20 milyon Euro talep eden İspanyol ekibiyle pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'in bu transferde kısa sürede çözüme kavuşmak adına tüm şartları zorladığı belirtildi.

Kanarya'nın tüm seçenekler arasında bu isim üzerine yoğunlaşmasının en önemli nedeni ise Jose Mourinho'nun ısrarı.

Deneyimli teknik adamın kurmak istediği oyun planında yıldız oyuncu büyük rol kaplayacak.

ARAPLAR DA PEŞİNDE AMA... Oyuncu cephesinde de önemli gelişmeler var. En Nesyri'ye Roma'dan sonra Araplar da talip olmuştu.