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Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerinin ardından frene basan Kanarya, önümüzdeki hafta içerisinde 3 bombayı birden patlatmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 15:31 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 15:31
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

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2024-25 sezonunda mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için mesai yapıyor. Sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Fenerbahçe, Avusturya kampını Strasbourg maçıyla sonlandırdı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Fenerbahçe, şu ana kadar sezon öncesinde üç hazırlık maçı yaptı. Kanarya, Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup ederken Admira Wacker ile ise 1-1 berabere kaldı. Mourinho'nun öğrencileri, Hajduk Split'e ise 1-0 yenildi.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Kanarya, ideal 11'ine yakın bir takımla sahaya çıktığı maçta Strasbourg'u ise 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

GÖZLER TRANSFERLERDE

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Sarı-lacivertliler, 3 yıldız futbolcu için gün sayıyor...

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

CENK TOSUN GELDİ

Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaştı.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Cenk Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile son detaylar üzerinde görüşüyor.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

2 YILLIK SÖZLEŞME

Anlaşmanın 1+1 yıllık olması bekleniyor. 2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin Euro'ya Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Cenk Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Fenerbahçe'nin 2 yıllık anlaşma sağladığı Cenk Tosun'un maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı belirtildi.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

MAXIMIN GELİYOR

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Allan Saint-Maximin'e imzayı attırıyor. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. Sözleşmelerinin hazırlanması sonrası imzalar atılacak.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

ARABİSTAN'DA SORUN YOK

Fransız futbolcu, Suudi Arabistan ekibi ile geçen sezon 31 maça çıktı. Allan Saint-Maximin bu karşılaşmalarda 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Öte yandan oyuncunun forma giydiği ülkede federasyon bazı kulüplere transfer konusunda kısıtlama getirdi.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Al-Hilal ve Al-Shabab bu konuda sıkıntı yaşayan takımlar. Ancak Al-Ahli ile ilgili durumun sorun olmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

EN-NESYRI GELECEK

Mourinho'nun özellikle istediği Youssef En-Nesyri'den gelecek güzel haberler beklenirken, yönetim sözleşmesinde son seneye giren Faslı forvet için Sevilla'ya 15 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

20 milyon Euro talep eden İspanyol ekibiyle pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Sarı-Lacivertliler'in bu transferde kısa sürede çözüme kavuşmak adına tüm şartları zorladığı belirtildi.
Kanarya'nın tüm seçenekler arasında bu isim üzerine yoğunlaşmasının en önemli nedeni ise Jose Mourinho'nun ısrarı.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Deneyimli teknik adamın kurmak istediği oyun planında yıldız oyuncu büyük rol kaplayacak.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

ARAPLAR DA PEŞİNDE AMA...

Oyuncu cephesinde de önemli gelişmeler var. En Nesyri'ye Roma'dan sonra Araplar da talip olmuştu.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Ancak Mourinho kozu transferde Sarı-Lacivertli takımı bir adım daha öne çıkarıyor.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

Fanatik'in haberine göre bu hafta içerisinde yapılacak görüşmelerden sonra Fenerbahçe'nin bu transferde de mutlu sona ulaşması bekleniyor.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor

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