Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den transfer itirafı! "Gelme ihtimalleri sıfır"

Beşiktaş'ın yeni transferi İtalyan golcü Ciro İmmobile, dün genç yıldız Semih Kılıçsoy ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile birlikte takımın kamp yaptığı Slovenya'ya geldi. İmmobile ve Hüseyin Yücel kampta basın açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'ın yeni transferi İtalyan golcü Ciro İmmobile, dün genç yıldız Semih Kılıçsoy ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile birlikte takımın kamp yaptığı Slovenya'ya geldi. İmmobile ve Hüseyin Yücel kampta basın açıklamasında bulundu.
TRANSFERLERİMİZ ÇOK İYİ
Oyuncularımızı kampa yetiştirmek çok önemliydi. Son yıllarda iskelet, kemik kadro olarak kampa yetişen bir Beşiktaş hatırlamıyorum. Bu çok önemliydi. Şimdi biraz "es" verme zamanı. 19 yabancı oldu. Bunu 12'ye düşürmek zorundayız. Genç oyuncularımızın takıma dahil olması çok önemli. Daha bir ay var, kimse şüphe etmesin. Çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.
HUMMELS VE HERMOSO'NUN GELME İHTİMALİ SIFIR
Transferlerimiz çok iyi. Muci ve Musrati ile başladığımız serüvenimize Rafa ve Çiro'yla devam ediyoruz. Rehavete kapılmak yok, hayallerimiz çok büyük. Mats Hummels ve Okay Yokuşlu ile ilgilendik. Bu iki transferin şu an gerçekleşme ihtimali sıfır. Aynı şekilde Hermoso transferinde de aynı durum söz konusu.
Di Maria ile hiç pazarlığa bile giremedik. Çünkü gelmek istemediğini söyledi.
ARTIK SIRA BİZDE
Beşiktaş'ın yapamayacağı transferi yok. Yeter ki istesin, bir şekilde kaynak bulunur. Nasıl ki diğer kulüpler bulduysa, biz de buluruz. Artık sıra bizde. Bu transferlerin gelişiyle camia üstündeki ölü toprağı kalktı. En önemli transferimiz bu oldu. Hesabı kitabı ben İstanbul'a dönünce yaparım. Lazio ile pazarlık yaparken Immobile fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. Bir adım biz ona attık, bir adım da o bize. Transfer videolarında gelecek transferlere yönelik bir mesaj yok. Hurmalar uçağın ikramıydı, başka bir anlam çıkartmaya gerek yok.
İMMOBİLE : HAYATIMI DEĞİŞTİRECEK BİR KARAR ALDIM
Beşiktaş'ın beni çok istediğini gördüm ve kendimi çok değerli hissettim. Burada yeni bir maceraya başlıyorum. Beşiktaş'ın teklifinden sonra hayatımı değiştirecek bu kararı aldım. Geçen sezon pek istediğimiz gibi bitmemiş olabilir ama bu sezona çok istekli başlayacağız. Bunu taraftarlarımız görecek.
ÖNEMLİ BİR ROLÜMÜN OLACAĞININ FARKINDAYIM
Taraftarlarımıza bana gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Havaalanındaki karşılama çok duygusaldı benim için. Onlar için elimden geleni yapacağım ve maç sonunda formamın daima terli olduğunu onlara göstereceğim. Icardi, Mertens ve Dzeko önemli oyuncular ve bir rekabet içinde olacağız. 3 Ağustos'ta oynayacağımız bir maç var, ona ve sezona iyi hazırlanacağız. Takıma oyun içinde gol anlamında liderlik edecek biri aranıyordu. Benden bu isteniyor. Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacağının farkındayım. Saha içerisinde biraz daha derinlere gelip oralarda pozisyonlar aramaya çalışacağım. Bu tarz bir oyun yapısını daha çok tercih ederim, takım içerisinde bunu yapabilecek arkadaşlarım da var. Hep birlikte daha iyi bir takım olacağız. Lazio'da geçirdiğim 8 senede beni çok sevdiler. Aynı şeyleri burada Beşiktaş taraftarı için de yapmak istiyorum.