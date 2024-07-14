Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den transfer itirafı! "Gelme ihtimalleri sıfır"

ARTIK SIRA BİZDE Beşiktaş 'ın yapamayacağı transferi yok. Yeter ki istesin, bir şekilde kaynak bulunur. Nasıl ki diğer kulüpler bulduysa, biz de buluruz. Artık sıra bizde. Bu transferlerin gelişiyle camia üstündeki ölü toprağı kalktı. En önemli transferimiz bu oldu. Hesabı kitabı ben İstanbul'a dönünce yaparım. Lazio ile pazarlık yaparken Immobile fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. Bir adım biz ona attık, bir adım da o bize. Transfer videolarında gelecek transferlere yönelik bir mesaj yok. Hurmalar uçağın ikramıydı, başka bir anlam çıkartmaya gerek yok.



İMMOBİLE : HAYATIMI DEĞİŞTİRECEK BİR KARAR ALDIM



Beşiktaş'ın beni çok istediğini gördüm ve kendimi çok değerli hissettim. Burada yeni bir maceraya başlıyorum. Beşiktaş'ın teklifinden sonra hayatımı değiştirecek bu kararı aldım. Geçen sezon pek istediğimiz gibi bitmemiş olabilir ama bu sezona çok istekli başlayacağız. Bunu taraftarlarımız görecek.

ÖNEMLİ BİR ROLÜMÜN OLACAĞININ FARKINDAYIM



Taraftarlarımıza bana gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Havaalanındaki karşılama çok duygusaldı benim için. Onlar için elimden geleni yapacağım ve maç sonunda formamın daima terli olduğunu onlara göstereceğim. Icardi, Mertens ve Dzeko önemli oyuncular ve bir rekabet içinde olacağız. 3 Ağustos'ta oynayacağımız bir maç var, ona ve sezona iyi hazırlanacağız. Takıma oyun içinde gol anlamında liderlik edecek biri aranıyordu. Benden bu isteniyor. Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacağının farkındayım. Saha içerisinde biraz daha derinlere gelip oralarda pozisyonlar aramaya çalışacağım. Bu tarz bir oyun yapısını daha çok tercih ederim, takım içerisinde bunu yapabilecek arkadaşlarım da var. Hep birlikte daha iyi bir takım olacağız. Lazio'da geçirdiğim 8 senede beni çok sevdiler. Aynı şeyleri burada Beşiktaş taraftarı için de yapmak istiyorum.