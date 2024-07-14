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Çilek değil Portakal! Galatasaray'dan yılın transferi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar Batshuayi transferinin ardından sessizliğe bürünürken, flaş bir isim için girişimlere başlandı. A Spor'un haberine göre Aslan, EURO 2024'te Hollanda forması giyen yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 12:37 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 12:37
Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

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Geçtiğimiz sezonu 102 puanla lider tamamlayan Galatasaray, kırdığı rekorlarla şampiyon oldu.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Sarı-kırmızılılar üst üste 2. kez şampiyon olarak kulüp tarihinde 24. kez bu zafere ulaştı.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Yakalanan başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk'un oldu.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Deneyimli çalıştırıcı yer aldığı 2 sezonda da öğrencileriyle birlikte 2 defa şampiyonluk ipini göğüsledi.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de kaptı.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

KAP'a yapılan açıklamaya göre Okan Buruk, Galatasaray'dan yıllık 110.250.000 TL kazanacak.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Gelecek sezon ise ödenecek ücret, TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Diğer yandan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri takviye etmek için vites yükseltti.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un oluşturduğu liste üzerinden görüşmelerine devam ediyor.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe ile anlaşamayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Cimbom, Belçikalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Tecrübeli golcü, bu süre zarfı için toplam 3 milyon Euro'luk imza parası alacak.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Ayrıca Batshuayi'ye yıllık 3 milyon Euro ödeme yapılacak.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Transfer harekatına devam eden Galatasaray rotayı Hollanda'ya çevirdi.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Galatasaray'ın Ajax'ta forma giyen Steven Bergwijn için harekete geçtiği iddia edildi.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Sol kanatta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve forvet hattında da forma giyebiliyor.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Yıldız isim bu yönüyle Okan Buruk'un dikkatini çekti.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Bergwijn, Hollanda Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Galatasaray, Ajax ile anlaşıp 26 yaşındaki hücum oyuncusuna imza attırmayı planlıyor.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Bergwijn bu sezon Hollanda ekibinin formasını 31 maçta terletti.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Yıldız isim bu süre zarfında 13 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

Bergwijn'ın Ajax'taki sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

Çilek değil Portakal! Galatasaray’dan yılın transferi

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