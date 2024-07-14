Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

Ghezzal ve Cenk Tosun ile vedalaşan, Rebic ve Vincent Aboubakar'ı kadrosunda düşünmeyen Beşiktaş, Rafa Silva'nın ardından Ciro Immobile'yi transfer ederek hücum hattına renk kattı.
Ghezzal ve Cenk Tosun ile vedalaşan, Rebic ve Vincent Aboubakar'ı kadrosunda düşünmeyen Beşiktaş, Rafa Silva'nın ardından Ciro Immobile'yi transfer ederek hücum hattına renk kattı.
Bu isimlerle yapbozun iki parçasını tamamlayan Beşiktaş, Avrupa'dan talipleri olan Semih Kılıçsoy'u kulübe gelen 18 milyon Euro'luk tekliflere rağmen göndermedi.
Teknik heyet, yönetimin 30 milyon Euro değer biçtiği genç oyuncudan çok şey bekliyor.
Ara dönemde kadroya katılan Ernest Muci de hücum hattında farklı mevkilerde değerlendirilerek takımın jokeri olacak.
PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA SÜRÜYOR
Beşiktaş'ta gözler, hücum bölgesinin tamamlanması adına kanat pozisyonuna yapılacak transfere çevrildi.
Kartal'ın gündeminde Sassuolo'dan Armand Lauriente ve Toronto'dan Lorenzo Insigne bulunuyor.
Ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda genç oyuncular istemesi nedeniyle Insigne'nin arka planda kaldığı öğrenildi.
Bu nedenle Lauriente için kulübüyle pazarlık yapılıyor. İtalyanlar 10 milyon Euro bonservis isterken Beşiktaş rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.