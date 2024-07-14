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Beşiktaş'ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını tamamen yenilemek isteyen Kartal'da gündem kanat transferi. Bu doğrultuda teknik direktör van Bronckhorst'un bir transferi reddettiği bir isme ise onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 13:25 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 13:25
Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

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Ghezzal ve Cenk Tosun ile vedalaşan, Rebic ve Vincent Aboubakar'ı kadrosunda düşünmeyen Beşiktaş, Rafa Silva'nın ardından Ciro Immobile'yi transfer ederek hücum hattına renk kattı.

Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

Bu isimlerle yapbozun iki parçasını tamamlayan Beşiktaş, Avrupa'dan talipleri olan Semih Kılıçsoy'u kulübe gelen 18 milyon Euro'luk tekliflere rağmen göndermedi.

Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

Teknik heyet, yönetimin 30 milyon Euro değer biçtiği genç oyuncudan çok şey bekliyor.

Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

Ara dönemde kadroya katılan Ernest Muci de hücum hattında farklı mevkilerde değerlendirilerek takımın jokeri olacak.

Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta gözler, hücum bölgesinin tamamlanması adına kanat pozisyonuna yapılacak transfere çevrildi.

Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

Kartal'ın gündeminde Sassuolo'dan Armand Lauriente ve Toronto'dan Lorenzo Insigne bulunuyor.

Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

Ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda genç oyuncular istemesi nedeniyle Insigne'nin arka planda kaldığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

Bu nedenle Lauriente için kulübüyle pazarlık yapılıyor. İtalyanlar 10 milyon Euro bonservis isterken Beşiktaş rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

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