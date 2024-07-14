Beşiktaş’ta bir transfere ret bir transfere evet! van Bronckhorst kararını verdi

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Ghezzal ve Cenk Tosun ile vedalaşan, Rebic ve Vincent Aboubakar'ı kadrosunda düşünmeyen Beşiktaş, Rafa Silva'nın ardından Ciro Immobile'yi transfer ederek hücum hattına renk kattı.

Bu isimlerle yapbozun iki parçasını tamamlayan Beşiktaş, Avrupa'dan talipleri olan Semih Kılıçsoy'u kulübe gelen 18 milyon Euro'luk tekliflere rağmen göndermedi.