En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk yabancı transferin Youssef En-Nesyri olması bekleniyordu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk yabancı transferin Youssef En-Nesyri olması bekleniyordu.
Sevilla ile anlaşan yönetim, Faslı golcüden de prensipte 'evet' yanıtını almıştı. 27 yaşındaki forvetin İstanbul'a geliş organizasyonu için bile çalışmalar başlamıştı.
Ancak En-Nesyri son kararını bir türlü bildirmedi, sürekli zaman istedi. Geçtiğimiz günlerde Suudi basını, golcü oyuncunun Al-Qadisah'a da 'Evet' dediğini ve bu takıma transfer olacağını öne sürdü.
Ancak bu haberlerden sonra da bir gelişme yaşanmadı. Son olarak Roma da devreye girdi ancak Sevilla ile pazarlık halinde ve oyuncu cephesiyle henüz masaya oturmadı.
En-Nesyri'nin önünde şu anda iki teklif var. Fenerbahçe, senelik 6 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık kontrat sunmuştu.
FARK KAFASINI KARIŞTIRDI
Al-Qadsiah ise ayı süreli sözleşmeye karşılık senelik 14 milyon Euro teklif etti. Yıldız futbolcunun önceliği Avrupa'da kalmak olduğu için Sarı-Lacivertliler'e yakın görünüyordu.
Ancak aradaki ciddi rakam farkı kafasını fazlasıyla karıştırdı. Yönetimin En-Nesyri ve menajerine rest çekerek, 1 hafta içinde kararın verilmemesi halinde masadan kalkılacağını ilettiği öğrenildi.
İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK
Youssef En-Nesyri'nin yanıtını bekleyen Fenerbahçe, büyük önem verdiği forvet transferini şansa bırakmak istemiyor.
Yönetim, her ihtimali düşünerek hemen alternatif isimleri belirleyip çalışmalara başlamıştı.
FULLKRUG LİSTEDE
Chelsea'den Armando Broja ile Everton'lı Beto'nun kiralama şartlarını araştıran Sarı-Lacivertliler, listeye Niclas Füllkrug'u da ekledi.
Mourinho'nun fizik gücü yüksek ve hava toplarında etkili bir forvet istemesi sonrası bu tanıma en çok uyan isimlerden Füllkrug'un şartları, araştırılmaya başlandı.
8 MİLYON EURO İDDİASI
Dortmund'un Alman yıldız için gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.
Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen 31 yaşındaki forvet, geçen sezon Dortmund formasıyla 46 resmi maçta 16 gol attı ve 10 asist yaptı.
Alman basınının haberine göre Fenerbahçe'nin Füllkrug için ilk etapta 8 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi.
Dortmund'un satış için pazarlıklara başlamayı kabul etmesi halinde Füllkrug ile de hemen temasa geçileceği öğrenildi.