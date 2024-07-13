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En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü takviyesine yoğunlaşan sarı lacivertlilerde gündemdeki isim En Nesyri'den bir türlü olumlu yanıt gelmedi. Bunun üzerine hedef değiştiren sarı lacivertliler, EURO 2024'ün flaş ismi için devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 11:46 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 11:46
En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk yabancı transferin Youssef En-Nesyri olması bekleniyordu.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

Sevilla ile anlaşan yönetim, Faslı golcüden de prensipte 'evet' yanıtını almıştı. 27 yaşındaki forvetin İstanbul'a geliş organizasyonu için bile çalışmalar başlamıştı.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

Ancak En-Nesyri son kararını bir türlü bildirmedi, sürekli zaman istedi. Geçtiğimiz günlerde Suudi basını, golcü oyuncunun Al-Qadisah'a da 'Evet' dediğini ve bu takıma transfer olacağını öne sürdü.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

Ancak bu haberlerden sonra da bir gelişme yaşanmadı. Son olarak Roma da devreye girdi ancak Sevilla ile pazarlık halinde ve oyuncu cephesiyle henüz masaya oturmadı.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

En-Nesyri'nin önünde şu anda iki teklif var. Fenerbahçe, senelik 6 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık kontrat sunmuştu.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

FARK KAFASINI KARIŞTIRDI

Al-Qadsiah ise ayı süreli sözleşmeye karşılık senelik 14 milyon Euro teklif etti. Yıldız futbolcunun önceliği Avrupa'da kalmak olduğu için Sarı-Lacivertliler'e yakın görünüyordu.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

Ancak aradaki ciddi rakam farkı kafasını fazlasıyla karıştırdı. Yönetimin En-Nesyri ve menajerine rest çekerek, 1 hafta içinde kararın verilmemesi halinde masadan kalkılacağını ilettiği öğrenildi.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK

Youssef En-Nesyri'nin yanıtını bekleyen Fenerbahçe, büyük önem verdiği forvet transferini şansa bırakmak istemiyor.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

Yönetim, her ihtimali düşünerek hemen alternatif isimleri belirleyip çalışmalara başlamıştı.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

FULLKRUG LİSTEDE

Chelsea'den Armando Broja ile Everton'lı Beto'nun kiralama şartlarını araştıran Sarı-Lacivertliler, listeye Niclas Füllkrug'u da ekledi.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

Mourinho'nun fizik gücü yüksek ve hava toplarında etkili bir forvet istemesi sonrası bu tanıma en çok uyan isimlerden Füllkrug'un şartları, araştırılmaya başlandı.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

8 MİLYON EURO İDDİASI

Dortmund'un Alman yıldız için gelecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen 31 yaşındaki forvet, geçen sezon Dortmund formasıyla 46 resmi maçta 16 gol attı ve 10 asist yaptı.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

Alman basınının haberine göre Fenerbahçe'nin Füllkrug için ilk etapta 8 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

Dortmund'un satış için pazarlıklara başlamayı kabul etmesi halinde Füllkrug ile de hemen temasa geçileceği öğrenildi.

En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü

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