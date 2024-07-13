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Galatasaray'ın yıldızı Arsenal yolcusu! Çılgın bonservis bedeli

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bir yandan takıma katılacak isimler için uğraş veren yönetim, diğer yandan bazı isimlerle de yollarını ayırıyor. Yabancı sınırı nedeniyle Tete, Zaha ve Oliveira için gelecek teklifleri dinlemeye alacak olan Aslan'da flaş bir ayrılık da yaşanabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 12:32 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 12:32
Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! Çılgın bonservis bedeli

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

Son iki sezonda olduğu gibi yine şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için çabalayan yönetim, sezon öncesi 3 ismi imza attırdı.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

İlk olarak Hakim Ziyech'in opsiyon maddesi kullanılırken, ardından kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Dries Mertens ile bir sezon daha mukavele uzatıldı.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın dış transferdeki ilk hamlesi ise Michy Batshuayi oldu. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren yıldız isimle 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

AYRILIKLAR YAŞANIYOR

Bir yandan takıma katılacak isimler için uğraş veren yönetim, diğer yandan bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

Bu doğrultuda takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile vedalaşılırken, 6 aylık imza atan Serge Aurier ile de devam edilmedi.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

Yabancı sınırı nedeniyle Tete, Zaha ve Oliveira için gelecek teklifleri dinlemeye alacak olan Aslan'da flaş bir ayrılık da yaşanabilir.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

BARIŞ ALPER YILMAZ RÜZGARI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 ile beraber adeta seviye atladı.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

Turnuvayı skor katkısı veremeden tamamlayan Barış Alper için yine de Avrupa devleri sıraya girdi.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

Özellikle Hollanda maçında van Dijk'a karşı gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken milli oyuncu için Arsenal'in deveye girdiği yazıldı.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon eurodan açacağı öğrenildi.

Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! İşte bonservis bedeli

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