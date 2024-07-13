Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! Çılgın bonservis bedeli

Galatasaray'ın dış transferdeki ilk hamlesi ise Michy Batshuayi oldu. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren yıldız isimle 3 yıllık anlaşma sağladı.

AYRILIKLAR YAŞANIYOR Bir yandan takıma katılacak isimler için uğraş veren yönetim, diğer yandan bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.

Bu doğrultuda takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile vedalaşılırken, 6 aylık imza atan Serge Aurier ile de devam edilmedi.

Yabancı sınırı nedeniyle Tete, Zaha ve Oliveira için gelecek teklifleri dinlemeye alacak olan Aslan'da flaş bir ayrılık da yaşanabilir.