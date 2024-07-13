Galatasaray’ın yıldızı Arsenal yolcusu! Çılgın bonservis bedeli

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Son iki sezonda olduğu gibi yine şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için çabalayan yönetim, sezon öncesi 3 ismi imza attırdı.
İlk olarak Hakim Ziyech'in opsiyon maddesi kullanılırken, ardından kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Dries Mertens ile bir sezon daha mukavele uzatıldı.
Galatasaray'ın dış transferdeki ilk hamlesi ise Michy Batshuayi oldu. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren yıldız isimle 3 yıllık anlaşma sağladı.
AYRILIKLAR YAŞANIYOR
Bir yandan takıma katılacak isimler için uğraş veren yönetim, diğer yandan bazı isimlerle de yollarını ayırıyor.
Bu doğrultuda takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile vedalaşılırken, 6 aylık imza atan Serge Aurier ile de devam edilmedi.
Yabancı sınırı nedeniyle Tete, Zaha ve Oliveira için gelecek teklifleri dinlemeye alacak olan Aslan'da flaş bir ayrılık da yaşanabilir.
BARIŞ ALPER YILMAZ RÜZGARI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 ile beraber adeta seviye atladı.
Turnuvayı skor katkısı veremeden tamamlayan Barış Alper için yine de Avrupa devleri sıraya girdi.
Özellikle Hollanda maçında van Dijk'a karşı gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken milli oyuncu için Arsenal'in deveye girdiği yazıldı.
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon eurodan açacağı öğrenildi.