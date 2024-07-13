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Galatasaray'dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar şu ana dek yalnızca Michy Batshuayi transferini tamamlayarak rakiplerinin gerisinde kaldı. Aslan'ın transfer çalışmalarına hız verdiği belirtilirken 2 yıldız için Ada'ya çıkarma yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 10:53 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 10:53
Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

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Geçen sezon transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Galatasaray, nokta atışı takviyeler yapmaya kararlı.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

Özellikle Torreira'nın yanına alınacak merkez orta saha oyuncusu için son derece hummalı bir çalışma söz konusu.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

Teknik patron Okan Buruk'un belirlediği liste üzerinden hareket eden Galatasaray Yönetimi, operasyonu bir an önce sonuçlandırmak üzere kesenin ağzını açmış durumda.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

Şu ana kadar birçok adayla görüşen Sarı-Kırmızılılar, odağını iki oyuncu üzerinde yoğunlaştırdı.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

Bunlardan ilki Manchester United'dan Scott McTominay... Aslan geçtiğimiz günlerde McTominay için Manchester United'a son bir teklif sunarak beklemeye geçmişti.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

RAKAMLAR DÜŞTÜ

Yönetimin, bir süre önce İskoç futbolcuyla anlaşmaya vardığı, ancak pazarlık sürecinin hiç de kolay geçmediği öğrenildi.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

Özellikle İngiliz kulübünün bonservis için kapıyı 20 milyon Euro gibi bir seviyeden açması, Galatasaray cephesini bir hayli zorladı.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da bu transfere yeşil ışık yakması, Cim Bom açısından bir avantaja dönüştü ve son konuşulan rakamlar 10 milyon Euro seviyesine kadar indi.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

HOJBJERG HAMLESİ

Galatasaray'ın haber beklediği diğer isim olan Hojbjerg için de EURO 2024'teki performansı belirleyici bir unsurdu. Danimarka'nın erken elenmesi, bu noktada Aslan'ın işini kolaylaştırmış oldu.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

İngiliz basınına göre Tottenham, 28 yaşındaki oyuncudan tamamen vazgeçmiş değil ancak gelen teklifler değerlendiriliyor.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

Eğer Londra temsilcisi tıpkı McTominay transferinde de düşünüldüğü gibi, bonservis bedelini 10 milyon Euro bandına indirirse Sarı-Kırmızılılar Danimarkalı futbolcuyu vakit kaybetmeden renklerine bağlamayı planlıyor.

Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

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