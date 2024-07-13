Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

Şu ana kadar birçok adayla görüşen Sarı-Kırmızılılar, odağını iki oyuncu üzerinde yoğunlaştırdı.

Bunlardan ilki Manchester United'dan Scott McTominay... Aslan geçtiğimiz günlerde McTominay için Manchester United'a son bir teklif sunarak beklemeye geçmişti.

RAKAMLAR DÜŞTÜ Yönetimin, bir süre önce İskoç futbolcuyla anlaşmaya vardığı, ancak pazarlık sürecinin hiç de kolay geçmediği öğrenildi.

Özellikle İngiliz kulübünün bonservis için kapıyı 20 milyon Euro gibi bir seviyeden açması, Galatasaray cephesini bir hayli zorladı.