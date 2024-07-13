Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var

Geçen sezon transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Galatasaray, nokta atışı takviyeler yapmaya kararlı.
Geçen sezon transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen Galatasaray, nokta atışı takviyeler yapmaya kararlı.
Özellikle Torreira'nın yanına alınacak merkez orta saha oyuncusu için son derece hummalı bir çalışma söz konusu.
Teknik patron Okan Buruk'un belirlediği liste üzerinden hareket eden Galatasaray Yönetimi, operasyonu bir an önce sonuçlandırmak üzere kesenin ağzını açmış durumda.
Şu ana kadar birçok adayla görüşen Sarı-Kırmızılılar, odağını iki oyuncu üzerinde yoğunlaştırdı.
Bunlardan ilki Manchester United'dan Scott McTominay... Aslan geçtiğimiz günlerde McTominay için Manchester United'a son bir teklif sunarak beklemeye geçmişti.
RAKAMLAR DÜŞTÜ
Yönetimin, bir süre önce İskoç futbolcuyla anlaşmaya vardığı, ancak pazarlık sürecinin hiç de kolay geçmediği öğrenildi.
Özellikle İngiliz kulübünün bonservis için kapıyı 20 milyon Euro gibi bir seviyeden açması, Galatasaray cephesini bir hayli zorladı.
Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da bu transfere yeşil ışık yakması, Cim Bom açısından bir avantaja dönüştü ve son konuşulan rakamlar 10 milyon Euro seviyesine kadar indi.
HOJBJERG HAMLESİ
Galatasaray'ın haber beklediği diğer isim olan Hojbjerg için de EURO 2024'teki performansı belirleyici bir unsurdu. Danimarka'nın erken elenmesi, bu noktada Aslan'ın işini kolaylaştırmış oldu.
İngiliz basınına göre Tottenham, 28 yaşındaki oyuncudan tamamen vazgeçmiş değil ancak gelen teklifler değerlendiriliyor.
Eğer Londra temsilcisi tıpkı McTominay transferinde de düşünüldüğü gibi, bonservis bedelini 10 milyon Euro bandına indirirse Sarı-Kırmızılılar Danimarkalı futbolcuyu vakit kaybetmeden renklerine bağlamayı planlıyor.