SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

TFF'den seçim açıklaması! 3 aday var

TFF, genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu. Diğer adayların başvurularının kabul edilmediği belirtildi. İşte yapılan açıklama ve seçim tarihi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 15:31 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 15:40
TFF’den seçim açıklaması! 3 aday var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TFF, genel kurul öncesi Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan adaylığı başvurularının kabul edildiğini duyurdu.

Diğer adayların başvurularının kabul edilmediği belirtildi.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden aday oldu.Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden aday oldu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu da adaylar arasında.Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu da adaylar arasında.

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;

- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ
- Sayın Servet YARDIMCI

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesi gündemde.Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesi gündemde.

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir."

Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığı için yeniden aday oldu!Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığı için yeniden aday oldu!
Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığı için yeniden aday oldu!

TFF SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı.

TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Her ay 25-30 bin konut!
Fenomen vurgundan yasak aşk çıktı | Neslim Güngen’e çalışanlarından ve eşinden üst üste darbe
Anadolu Ajansı
15 Temmuz’da FETÖ’cülerin hedefindeydi! Turkuvaz Medya yayınlarıyla hain darbe girişiminde milli iradenin sesi oldu
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer! Mourinho istedi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Haziran 2022’den sonra en düşük seviye!
İmparator İbrahim Tatlıses helallik istemişti | Ameliyatı sona erdi! İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl? Dilan Çıtak’tan tepki çekecek paylaşım
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi! Ana gündem Gazze: AB yolunda kritik temaslar
Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!
Başkan Erdoğan’ın konakladığı Marmaris’teki otelde FETÖ’cü hainlerin izleri duruyor| O gece neler yaşandı? Kırılmış kapı, kurşun delikleri...
Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişme | Duruşma tarihi belli oldu! Hakimden 47 sayfalık gerekçeli karar
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
Başkan Erdoğan’dan NATO Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Türkiye İsrail’le işbirliğini onaylamayacak
SON DAKİKA