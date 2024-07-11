Beşiktaş’ın istediği Angel Di Maria kararını verdi! Transferde dengeler değişebilir...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirip Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi önemli iki ismi kadrosuna kazandıran Beşiktaş, transferde durmak bilmiyor. Siyah beyazlılar hamlelerine yenilerini eklemek için dört koldan çalışıyor. O isimlerden biri Angel Di Maria. Tangocu için teklifini yapan siyah beyazlılar, Amerika Kupası'nın sonuçlanmasını bekliyordu. 36 yaşındaki oyuncu kararını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Amerika Kupası'nda Arjantin, Kanada'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Bu durum Beşiktaş için kötü bir anlama geliyordu. Kolombiya ile finalde karşılaşacak olan Arjantin eğer sahadan galibiyetle ayrılırsa üst üste 2. kez şampiyonluğu kazanarak tarihe geçeceği bir zafer daha yaşayacak.