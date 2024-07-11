Beşiktaş’ın istediği Angel Di Maria kararını verdi! Transferde dengeler değişebilir...

Beşıktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel Yıldız futbolcu Angel Di Maria'nın, Beşiktaş'ın teklifini reddettiği ve futbola başladığı kulüp olan Arjantin ekibi Rosario Central'e geri döneceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı söyledi. Yücel, "Di Maria henüz kararını vermedi. Bize "hayır" falan demedi. Copa America bitmeden cevap vermeyeceğini söyledi. Ben umutluyum" açıklaması yaptı.
Ülkesine dönme kararında iddialara göre tehdit edildiği yönündeki olayların etkili olduğu söylenen Angel Di Maria ile ilgilenen Beşiktaş'ta hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Di Maria'yı dünya futboluna sunan ve tekrardan kucak açan Benfica, geride kalan sezonu 17 gol ve 15 asistlik performansıyla tamamlanan oyuncusuyla devam etme kararı aldı. Bunun için de görüşmelere başladı.
CNN Portugal'ın haberine göre; Di Maria, kulübü Benfica ile sözleşmesini Haziran 2025'e yenilemeye hazırlanıyor. İki tarafın görüşmelerde anlaştığı ve işin imzaya kaldığı belirtildi.