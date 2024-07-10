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Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığı için yeniden aday oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık seçimi için geri sayım başladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek seçimlerde yeniden aday oldu.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 12:50 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 13:05
Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığı için yeniden aday oldu!

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık seçimi için geri sayım başladı. 18 Temmuz'da gerçekleştirecek seçimler öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kararını verdi.


MEHMET BÜYÜKEKŞİ YENİDEN ADAY

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek seçimlerde yeniden aday oldu. Büyükekşi ile birlikte kesinleşen adaylar Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise henüz resmi adımı atmadı.


RESMİ BAŞVURU İÇİN 64 İMZA YETİYOR

TFF başkanlığına aday gösterilmek için yarın son gün. Bunun için en az 5 delegenin "Bizim adayımız şu kişidir" önerisine ihtiyaç var. Her kulüp 1 delege sayılıyor. Resmi başvuruyu yapmak için yeterli imza teslimi (64) için ise kongreye kadar süre var.

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