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Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü takıma kazandıran sarı lacivertliler, Maximin için de gün sayıyor. Kanarya'da iç transferde bir sıkıntı yaşandığı da öğrenildi. İşte Osayi Samuel ile ilgili taraftarı üzecek o detay...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 11:08 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 11:08
Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim önemli takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

Fenerbahçe'de takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan iç transfer görüşmeleri sürüyor.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

Sarı-lacivertlilerin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını Fenerbahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

Sabah'ta yer alan habere göre; yıllık 1.8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satacak.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

Nijeryalı sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkarken 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

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