Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim önemli takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.
Fenerbahçe'de takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan iç transfer görüşmeleri sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı.
Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını Fenerbahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; yıllık 1.8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu.
Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.
26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak.
Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satacak.
Nijeryalı sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkarken 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.