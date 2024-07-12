Fenerbahçe’de Osayi Samuel krizi!

Sarı-lacivertlilerin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı.

Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını Fenerbahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; yıllık 1.8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu.

Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.