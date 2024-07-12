Beşiktaş’ın yeni transferi Immobile İstanbul’a geliyor!

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Ciro Immobile ile de 2 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız isim, bugün saat 20.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.