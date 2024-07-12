Beşiktaş’ın yeni transferi Immobile İstanbul’a geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Ciro Immobile ile de 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yıldız isim, bugün saat 20.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.
Immobile için 3 milyon euro ödenecek
YILLIK 3 MİLYON EURO
Beşiktaş Immobile için Lazio'ya 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 2 yıllığına 6 milyon euro da İtalyan yıldıza verilecek.
Immobile, Serie A'da 4 kez gol kralı oldu.
43 MAÇTA GÖREV ALDI
Geçen sezon Lazio formasıyla tam 43 maçta görev yapan Ciro Immobile 11 kez rakip fileleri sarstı. Ayrıca 1 de asist yaptı. Yıldız ismin 4 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.