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Beşiktaş KAP'a bildirdi! O dosya kapandı...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, KAP'a açıklama yaptı. Siyah beyazlılar bildiriminde eski futbolcusu Tyler Boyd için FIFA'da açılan dosyanın artık kapandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 18:58 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 18:58
Beşiktaş KAP’a bildirdi! O dosya kapandı...

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Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, bir yandan da hukuksal alanda engel teşkil eden konularla da uğraşıyor. Daha önce siyah beyazlı formayı giyen Tyler Boyd ile FIFA'lık olan Kartal, dosyanın kapatıldığını duyurdu.

1 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş, Vitoria Guimaraes'ten transfer edilen ancak sonrasında maaşının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya giden Tyler Boyd için gereken ücretin ödendiğini açıkladı. Siyah beyazlılar; "1 milyon euro fesih tazminatı ödenerek FIFA'daki dosya kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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