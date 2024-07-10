Beşiktaş KAP’a bildirdi! O dosya kapandı...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, bir yandan da hukuksal alanda engel teşkil eden konularla da uğraşıyor. Daha önce siyah beyazlı formayı giyen Tyler Boyd ile FIFA'lık olan Kartal, dosyanın kapatıldığını duyurdu.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, bir yandan da hukuksal alanda engel teşkil eden konularla da uğraşıyor. Daha önce siyah beyazlı formayı giyen Tyler Boyd ile FIFA'lık olan Kartal, dosyanın kapatıldığını duyurdu.
1 MİLYON EURO ÖDENDİ
Beşiktaş, Vitoria Guimaraes'ten transfer edilen ancak sonrasında maaşının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya giden Tyler Boyd için gereken ücretin ödendiğini açıkladı. Siyah beyazlılar; "1 milyon euro fesih tazminatı ödenerek FIFA'daki dosya kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.