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🔴✈️ Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile kimdir, nereli, kaç yaşında? Ciro Immobile uçağı FLIGHT RADAR canlı takip: İstanbul'a iniş saati...

Beşiktaş, Lazio'nun deneyimli golcüsü Ciro Immobile'yi renklerine bağlamak için önemli bir anlaşmaya imza attı. Immobile'yi İstanbul'a getirecek olan özel uçak, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. İşte Immobile'nin İstanbul'a gelişine dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 10:05 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 10:54
🔴✈️ Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile kimdir, nereli, kaç yaşında? Ciro Immobile uçağı FLIGHT RADAR canlı takip: İstanbul’a iniş saati...

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüpler, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş ve Galatasaray, kadrolarını güçlendirmek için önemli adımlar atarken, günün öne çıkan transfer haberleri dikkat çekiyor. Beşiktaş, Lazio'dan deneyimli forvet Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

⚽️ CİRO IMMOBİLE İSTANBUL'A GELİYOR ✈️

Beşiktaş, Lazio'dan deneyimli forvet Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Oyuncunun ne zaman geleceği ise henüz kesin değil

📡 CİRO IMMOBİLE'NİN UÇUŞU CANLI TAKİP ADIMLARI

Ciro Immobile'nin İstanbul'a gelişi büyük bir heyecanla bekleniyor. Uçağını canlı olarak takip etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

FlightRadar24 Web Sitesini Ziyaret Edin: FlightRadar24 web sitesine giriş yapın. 🌐

Uçuş Numarasını veya Kalkış ve Varış Havalimanlarını Girin: Arama çubuğuna uçağın uçuş numarasını veya kalkış (Fiumicino) ve varış (İstanbul) havalimanlarını girerek arama yapın.

Canlı Takip: Uçağın harita üzerindeki konumunu, hızını ve yükseklik gibi bilgilerini canlı olarak takip edebilirsiniz.

CİRO IMMOBİLE KİMDİR?

Ciro İmmobile 20 Şubat 1990 yılında İtalya'nın Torre Annunziata kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren futbola ilgi duyan Immobile, futbol kariyerine 2002 yılında Sorrento altyapısında başladı. 2008 yılında Juventus altyapısına geçen İtalyan oyuncu Siena, Grosseto, Pescara gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.



Pescera'da 37 karşılaşmada 28 gol kaydeden İmmobile performansıyla dikkat çekerken 2012-13 sezonunda Genoa'ya transfer oldu.
Genoa formasıyla beklentilerden uzak kalan oyuncu Torina'ya transfer oldu. Torino'da 2013-2014 sezonunda oynadığı 33 maçta 22 gol atarak Alman devi Dortmund'un dikkatini çekti ve 2014'te Alman ekibine katıldı.



Almanya'da hayal kırıklığı yaratan İmmobile kariyerini Sevilla'da kiralık olarak geçirdi. Sevilla'nın ardından Torino'ya kiralanan oyuncu ardından Lazio'nun yolunu tuttu. İtalyan oyuncu 2023-2024 sezonunda Serie A'da 31 maça çıkan Immobile 7 gol atıp 1 de asist yaptı.Şampiyonlar Ligi'nde 8 maça çıkan yıldız golcü 4 gollük katkı sağladı.

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