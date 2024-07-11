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Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'da! İmzalar atılıyor... Kartal yine yüksekten uçacak

Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesini zirvede tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta bir transfer daha sonuçlanıyor. Siyah beyazlılar, görüşmelerde bulunduğu yıldız oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor. Yönetim Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bu kez de golcü takviyesiyle kadrosunu güçlendiriyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine gerçekleşen takviye taraftarları da heyecanlandırdı. Çok sayıda siyah beyazlının karşılama için havalimanına gitmesi bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 15:50 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 15:54
Beşiktaş’ın yeni transferi bu akşam İstanbul’da! İmzalar atılıyor... Kartal yine yüksekten uçacak

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş, golcüsüne kavuşuyor. Siyah beyazlılar bir süredir ilgilendiği yıldız forvet Ciro Immobile'yi İstanbul'a getiriyor. Lazio ile adeta savaşa giren Kartal, bu mücadeleden galip ayrılmayı başardı ve İtalyan forvet imza için Türkiye'ye ayak basacak. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar Beşiktaş kariyerinin sonuna geldiVincent Aboubakar Beşiktaş kariyerinin sonuna geldi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor. Kara Kartal'da daha önce açıklanan Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından bu kez de golcü hamlesi resmiyete kavuşuyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. İtalyan yıldız bu akşam Beşiktaşlıların karşısına çıkacak.

Gabriel Paulista Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk transferi olduGabriel Paulista Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk transferi oldu

Yeni sezonda şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olmayı isteyen Beşiktaş, ilk transferini Gabriel Paulista ile gerçekleştirmişti. 36 yaşındaki futbolcu Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra siyah beyazlı ekiple sözleşme imzaladı.

Ciro Immobile geçen sezon 43 maçta 11 gol attıCiro Immobile geçen sezon 43 maçta 11 gol attı

Stoper takviyesinin ardından rotasını 10 numara olarak belirleyen yönetim bu kez de Rafa Silva ile el sıkıştı. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edilen Portekizli futbolcu da imzasını attı ve kampa katıldı.

Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile de henüz anlaşma sağlanamadı. Üç forvetin de ayrılması halinde yerlerinin doldurulması adına hamleler yapılıyor. İlk adım da atıldı.

Beşiktaş, İtalya'da Lazio forması giyen Ciro Immobile ile bir süredir temas halindeydi. Deneyimli futbolcunun Roma ekibinden ayrılmak isteği üzerine devreye giren siyah beyazlılar, sözleşme şartlarında el sıkıştı. Ancak kulübünün ısrarı süreci uzattı.



Lazio Başkanı Claudio Lotito, sürecin bonservis ödenmeden bitmeyeceğini açıkladı ve herhangi bir teklif almadıklarını da söyledi. Ancak bu durum Lotito'nun daha fazla para kazanma isteğinden kaynaklandı.


Yapılan görüşmelerde Immobile de Beşiktaş'a gelebilmek adına hem alacaklarından feragat etti hem de 2 yıllık kontratı üzerinden elde edeceği ücreti bir kalemde silip attı. Bunun üzerine de Roma temsilcisinden onay çıktı.


Beşiktaş Immobile için Lazio'ya 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 2 yıllığına 6 milyon euro da kasasından maaş olarak çıkacak.

Ciro Immobile dün de kulübünün sezon başı sağlık taraması testlerine girmemişti.

Geçen sezon Lazio formasıyla tam 43 maçta görev yapan Ciro Immobile 11 kez rakip fileleri sarstı. Ayrıca 1 de asist yaptı. 2026 yılına kadar kontratı var ve 4 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano da transfer süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Ciro Immobile ile anlaştığını ve İtalyan golcünün Türkiye'ye geleceğini yazdı.

Ciro Immobile'yi İstanbul'a getirecek olan uçak Fiumucino'dan TSİ 19:45'te hareket edecek. 22:00'de İstanbul'a iniş yapacak.

CIRO IMMOBILE DEMEK GOL DEMEK

Juventus altyapısı patentli Immobile, genç yaşlarda 3 kez başka takımlara kiralandı. 2012'de bonservisini alan Genoa'da kimliğini kazandı. Asıl patlamayı 1 sezon sonra 13.5 milyon Euro'ya dönemin bonservis rekorunu kırarak gittiği Torino'da yaptı. 34 maçta ağları 23 kez havalandırarak gol krallığına ulaştı. BU etiketi İtalyan santrfora Dortmund'un kapılarını açmasına rağmen Bundesliga'da beklenilen performansı sergileyemedi. 2016'da Sevilla'ya kiralandıktan sonra devre arasında kalıcı olarak İspanya'nın yolunu tuttu

.

Ronaldo ve Lewandowski'yi geçerek Avrupa'da en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü aldı. Lazio'da geride kalan sezon haricinde 7 sezon üst üste çift haneli gol sayılarına ulaştı. Ağları 207 kez havalandırırken 4 defa krallık tacını taktı. Şu an Lazio tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Kariyerinde büyük bir sakatlık yaşamadı. Ancak son iki sezonda Hamstring (kas yırtılması) sorunu mevcut. 2023-24'te bu nedenle 8 maç kaçırırken 2022-23 sezonunda ise 10 karşılaşmada oynayamadı.

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