Ciro Immobile geçen sezon 43 maçta 11 gol attı Stoper takviyesinin ardından rotasını 10 numara olarak belirleyen yönetim bu kez de Rafa Silva ile el sıkıştı. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edilen Portekizli futbolcu da imzasını attı ve kampa katıldı.

Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile de henüz anlaşma sağlanamadı. Üç forvetin de ayrılması halinde yerlerinin doldurulması adına hamleler yapılıyor. İlk adım da atıldı.

Beşiktaş, İtalya'da Lazio forması giyen Ciro Immobile ile bir süredir temas halindeydi. Deneyimli futbolcunun Roma ekibinden ayrılmak isteği üzerine devreye giren siyah beyazlılar, sözleşme şartlarında el sıkıştı. Ancak kulübünün ısrarı süreci uzattı.





Lazio Başkanı Claudio Lotito, sürecin bonservis ödenmeden bitmeyeceğini açıkladı ve herhangi bir teklif almadıklarını da söyledi. Ancak bu durum Lotito'nun daha fazla para kazanma isteğinden kaynaklandı.