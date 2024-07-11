CIRO IMMOBILE DEMEK GOL DEMEK
Juventus altyapısı patentli Immobile, genç yaşlarda 3 kez başka takımlara kiralandı. 2012'de bonservisini alan Genoa'da kimliğini kazandı. Asıl patlamayı 1 sezon sonra 13.5 milyon Euro'ya dönemin bonservis rekorunu kırarak gittiği Torino'da yaptı. 34 maçta ağları 23 kez havalandırarak gol krallığına ulaştı. BU etiketi İtalyan santrfora Dortmund'un kapılarını açmasına rağmen Bundesliga'da beklenilen performansı sergileyemedi. 2016'da Sevilla'ya kiralandıktan sonra devre arasında kalıcı olarak İspanya'nın yolunu tuttu
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Ronaldo ve Lewandowski'yi geçerek Avrupa'da en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü aldı. Lazio'da geride kalan sezon haricinde 7 sezon üst üste çift haneli gol sayılarına ulaştı. Ağları 207 kez havalandırırken 4 defa krallık tacını taktı. Şu an Lazio tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.
Kariyerinde büyük bir sakatlık yaşamadı. Ancak son iki sezonda Hamstring (kas yırtılması) sorunu mevcut. 2023-24'te bu nedenle 8 maç kaçırırken 2022-23 sezonunda ise 10 karşılaşmada oynayamadı.