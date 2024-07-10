İNGİLTERE HOLLANDA MAÇ SONUCU 1-2 || ÖZET

32. dakikada gelişen İngiltere atağında, Foden'ın Hollanda ceza sahası dışından ayak içiyle şutunda top, direkten auta çıktı.
65. dakikada Hollanda gole yaklaştı. Veerman'ın sağ kanttan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerine düşen ve kaleye yönelen topu kaleci Pickford kornere çeldi.
90+1. dakikada İngiltere öne geçti. Palmer'ın pasıyla Hollanda ceza sahasında topla buluşan Watkins'in sağ çaprazdan dönerek vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşmayı İngiltere 2-1 kazandı ve finale yükseldi.
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