İNGİLTERE HOLLANDA MAÇ SONUCU 1-2 || ÖZET

EURO 2024'te finalin adı belli oldu. İngiltere, Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek final biletini aldı. Hollanda, Xavi Simons'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak İngiltere, Harry Kane'in penaltıdan bulduğu golle durumu 1-1 yaptı. Maçın son dakikalarında Ollie Watkins'in golüyle İngiltere öne geçti ve maçı 2-1 kazandı.