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İNGİLTERE HOLLANDA MAÇ SONUCU 1-2 || ÖZET

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te finalin adı belli oldu. İspanya'nın Fransa'yı 2-1 yenmesinin ardından İngiltere de Hollanda'yı aynı skorla saf dışı bırakarak finale yükseldi. İngilizler, Xavi Simons'un golü ile 1-0 geriye düşmesine rağmen Harry Kane'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Maçın son dakikalarında ise Ollie Watkins sahneye çıkarak İngiltere'yi öne geçiren golü kaydetti. Bu sonuçla birlikte İngiltere ve İspanya, EURO 2024 finalinde karşı karşıya gelecek. Taraftarlar büyük bir heyecanla bu dev mücadeleyi bekliyor.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 00:30 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 00:33
İNGİLTERE HOLLANDA MAÇ SONUCU 1-2 || ÖZET

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EURO 2024'te finalin adı belli oldu. İngiltere, Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek final biletini aldı. Hollanda, Xavi Simons'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak İngiltere, Harry Kane'in penaltıdan bulduğu golle durumu 1-1 yaptı. Maçın son dakikalarında Ollie Watkins'in golüyle İngiltere öne geçti ve maçı 2-1 kazandı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Hollanda öne geçti. İngiltere yarı sahasında Rice'tan topu kapan Simons'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Pickford'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

14. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Saka'nın şutunda savunmadan seken topa Harry Kane vurdu, meşin yuvarlak üstten oyun alanının dışına çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Zwayer, Kane'in şutu sırasında Dumfries'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 18. dakikada penaltı atışını kullanan Harry Kane, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1.

23. dakikada İngiltere ikinci golüne çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Foden'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Verbruggen'i de geçen topu çizgi üzerinden Dumfries uzaklaştırdı.

30. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Simons'ın sağ kanattan kullandığı kornerde altı pas üzerinde Dumfries kafayı vurdu, üst direğe çarpan top auta gitti.

32. dakikada gelişen İngiltere atağında, Foden'ın Hollanda ceza sahası dışından ayak içiyle şutunda top, direkten auta çıktı.

65. dakikada Hollanda gole yaklaştı. Veerman'ın sağ kanttan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerine düşen ve kaleye yönelen topu kaleci Pickford kornere çeldi.

90+1. dakikada İngiltere öne geçti. Palmer'ın pasıyla Hollanda ceza sahasında topla buluşan Watkins'in sağ çaprazdan dönerek vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmayı İngiltere 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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