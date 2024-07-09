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Galatasaray'da yolcular belli oldu! Okan Buruk yıldızların üstünü çizdi... Dev operasyon başladı

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen ve üst üste 3 kez mutlu sona ulaşarak beşinci yıldızı yakasına takmak isteyen Galatasaray'da birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Kadrosuna katmaya çalıştığı yıldızlarla temaslarını yoğunlaştıran Cimbom'da diğer yandan yabancı kontenjanı konusunda da adımlar atılacak. Yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk'un istemediği veya kulübün para kazanması gereken oyuncuları elden çıkarmakta kararlı. Listede 7 yıldız birden var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 21:02 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 21:02
Galatasaray’da yolcular belli oldu! Okan Buruk yıldızların üstünü çizdi... Dev operasyon başladı

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Son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başaran Galatasaray'da hedef yine zirve. Fenerbahçe ile girdiği mücadeleden zaferle ayrılan sarı kırmızılılar aynı zamanda Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa'da da mücadele verecek.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin ardından yapılacak takviyeler de merakla bekleniyor. Aslan'da sağ bek ve orta saha mevkileri için temaslar giderek daha da sıklaştırılıyor.

Sezonu resmi maç anlamında rakiplerine göre geç açacak olan Cimbom'da iki mevkiye büyük özen gösteriliyor. Hata yapmak istemeyen Okan Buruk ve yönetim, aynı zamanda para kazanılabilecek isimler üzerinde de yoğunlaşıyor.

Sacha Boey sonrası Serge Aurier'den ağzı yanan teknik ekip bu kez memnun kalacağına inandığı isimlerin listesini bildirdi. Orta sahada da güçlü ve kondisyonlu bir yıldız aranıyor.

Bu kapsamda Udinese'nin genç defans oyuncusu Festy Ebosele için 5 milyon euro teklif edildi. Merkeze ise Atletico Madrid'in yıldızı Rodrigo De Paul düşünülüyor. 30 yaşındaki tangocuun durumu araştırılıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk yeni sezon planlamasında düşünmediği bazı futbolcuların adını da iletti. Diğer yandan kulübün para kazanma potansiyeli olduğu yabancılar konusunda da gereken yapılabilir diye sürecin önünü açtı.

Sarı kırmızılı ekip gelecek sezon yabancı kontenjanı konusunda sıkıntı yaşamak istemiyor. Bunun için de ne kadar ayrılık yaşanırsa o kadar avantaj sağlanabilecek.

Okan Buruk'un istemediği oyuncuların başında Tete geliyor. Brezilyalı yıldız kendisinden beklentileri karşılamayı başaramamış ve devre arasındaki tekliflere rağmen takımda kalmıştı.

Shakhtar ile FIFA'lık olmasına pahasına alınan yıldız futbolcuya gelecek teklif olursa kolaylık sağlanacak.

Diğer yandan Burak Elmas döneminde alınan Alexandru Cicaldau da sezonu Konyaspor'da kiralık geçirdikten sonra İstanbul'a geri dönüyor. Rumen yıldızın yeni takımının neresi olacağı henüz bilinmiyor ancak Galatasaray'da geleceği olmadığı kesin.

Victor Nelsson sonrasında Danimarka'dan alınan Mathias Ross da geçen sezonu kiralık geçiren isimlerden biriydi. NEC Nijmegen'de düzenli forma şansı bulamadı ve geri döndü. Tekrar kiralanması planlanıyor.

Büyük umutlarla alınan Yusuf Demir de yine kiralanacak futbolcular arasında bulunuyor. Türk pasaportu bulunmasına rağmen yabancı statüsünde forma giyen Avusturya asıllı sağ kanat için teklifler bekleniyor.

Okan Buruk ile yaşadığı sorun nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Sergio Oliveira için de yine resmi tekliflerin ulaşması halinde kolaylık sağlanacak. Ancak Portekizli maaşını bırakmak istemiyor. Bu konuda nasıl bir ayrılık olacağı merak konusu.

Geçen sezona damga vuran isimlerden biri olan Wilfred Zaha da topun ağzında. Her ne kadar Okan Buruk sahiplenmeye çalışsa da Fildişili yıldızdan çok fazla geri dönüş alamadı. Teklif gelmesi halinde gönderilebilir.

Kontratı uzatılarak opsiyonla birlikte 2 yıl daha kalması sağlanan Hakim Ziyech için de Arap takımlarının ilgisi söz konusu. Yönetim ve teknik heyet 10 milyon euro veya üzerindeki bir teklif gelirse değerlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

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