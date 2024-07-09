Sacha Boey sonrası Serge Aurier'den ağzı yanan teknik ekip bu kez memnun kalacağına inandığı isimlerin listesini bildirdi. Orta sahada da güçlü ve kondisyonlu bir yıldız aranıyor.

Bu kapsamda Udinese'nin genç defans oyuncusu Festy Ebosele için 5 milyon euro teklif edildi. Merkeze ise Atletico Madrid'in yıldızı Rodrigo De Paul düşünülüyor. 30 yaşındaki tangocuun durumu araştırılıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk yeni sezon planlamasında düşünmediği bazı futbolcuların adını da iletti. Diğer yandan kulübün para kazanma potansiyeli olduğu yabancılar konusunda da gereken yapılabilir diye sürecin önünü açtı.

Sarı kırmızılı ekip gelecek sezon yabancı kontenjanı konusunda sıkıntı yaşamak istemiyor. Bunun için de ne kadar ayrılık yaşanırsa o kadar avantaj sağlanabilecek.