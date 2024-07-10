Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Youssef En-Nesyri'den kötü haber geldi.
Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Youssef En-Nesyri'den kötü haber geldi.
İtalyan devi Roma'nın Faslı yıldızın transferinde devreye girdiği iddia edildi.
Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Romelu Lukaku'nun ayrılığının ardından Roma'da 9 numara arayışları devam ediyor.
SÖRLOTH OLMADI HEDEF EN-NESYRI!
Villarreal'in Alexander Sörloth için 38 milyon euro istemesi nedeniyle Roma'nın yeniden Youssef En-Nesyri için devrede olduğu belirtildi.
27 yaşındaki Youssef En-Nesyri ile Roma ve Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya'nın ilgilendiği aktarıldı.
Sevilla ile yaptığı pazarlıklarda belirli bir aşamaya gelen sarı-lacivertliler, oyuncuyu henüz ikna edebilmiş değil.
Faslı yıldız ve menajeri, gelecek tüm teklifleri değerlendirip son kararını verecek.
İspanyol kulübü, golcü futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Youssef En-Nesyri, geçen sezon İspanyol ekibinde çıktığı 41 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.
Santrfor bölgesinde oynayan En-Nesyri, her iki kanatta da görev yapabiliyor.
FATI'DEN OLUMSUZ YANIT
Maximin ve En-Nesyri transferleri için yoğun çaba gösteren kurmaylar, bir süredir bonservisi Barcelona'da bulunan Ansu Fati'yi takibe almıştı.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki isimlerden olan genç yıldızdan kötü haber geldi.
21 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'ya rağmen Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdi.
"fcbarcelonanoticias"ın haberine göre; Genç yıldız, ABD kampında teknik diretör Hansi Flick'in gözüne girmeye çalışacak ve Barcelona'da kalıcı olmak istiyor.