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Fenerbahçe'ye transferde çifte kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler kanat transferi için Saint Maximin ile her konuda anlaşırken, resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak. Öte yandan Kanarya'ya iki transferden de kötü haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 15:31 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 15:31
Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

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Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Youssef En-Nesyri'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

İtalyan devi Roma'nın Faslı yıldızın transferinde devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Romelu Lukaku'nun ayrılığının ardından Roma'da 9 numara arayışları devam ediyor.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

SÖRLOTH OLMADI HEDEF EN-NESYRI!

Villarreal'in Alexander Sörloth için 38 milyon euro istemesi nedeniyle Roma'nın yeniden Youssef En-Nesyri için devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

27 yaşındaki Youssef En-Nesyri ile Roma ve Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya'nın ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

Sevilla ile yaptığı pazarlıklarda belirli bir aşamaya gelen sarı-lacivertliler, oyuncuyu henüz ikna edebilmiş değil.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

Faslı yıldız ve menajeri, gelecek tüm teklifleri değerlendirip son kararını verecek.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

İspanyol kulübü, golcü futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Youssef En-Nesyri, geçen sezon İspanyol ekibinde çıktığı 41 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

Santrfor bölgesinde oynayan En-Nesyri, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

FATI'DEN OLUMSUZ YANIT

Maximin ve En-Nesyri transferleri için yoğun çaba gösteren kurmaylar, bir süredir bonservisi Barcelona'da bulunan Ansu Fati'yi takibe almıştı.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki isimlerden olan genç yıldızdan kötü haber geldi.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

21 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'ya rağmen Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

"fcbarcelonanoticias"ın haberine göre; Genç yıldız, ABD kampında teknik diretör Hansi Flick'in gözüne girmeye çalışacak ve Barcelona'da kalıcı olmak istiyor.

Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

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