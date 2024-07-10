Fenerbahçe’ye transferde çifte kötü haber!

SÖRLOTH OLMADI HEDEF EN-NESYRI! Villarreal'in Alexander Sörloth için 38 milyon euro istemesi nedeniyle Roma'nın yeniden Youssef En-Nesyri için devrede olduğu belirtildi.

27 yaşındaki Youssef En-Nesyri ile Roma ve Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya'nın ilgilendiği aktarıldı.

Sevilla ile yaptığı pazarlıklarda belirli bir aşamaya gelen sarı-lacivertliler, oyuncuyu henüz ikna edebilmiş değil.