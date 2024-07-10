Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

İTALYA'DAN DA İLGİ VAR Taraflar arasında pazarlıkların başladığı öne sürüldü. Djiku, Becao ve Oosterwolde'ye sahip olan ve Çağlar'ın da bonservisini alan Fenerbahçe'nin Merih Demiral'ı de transfer etmesi halinde 5 stoperi olacak. Milli oyuncuya İtalya'dan da ilgi olduğu kaydedildi.

MOU ÇOK İSTİYOR Fransız yıldız, Jose Mourinho'nun sol kanatta ilk tercihiydi. Ancak senelik 11.7 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi zor görünüyordu. Mourinho, işi bitirmek için devreye girdi, başarılı oyuncuyla bizzat görüşüp onu ne kadar çok istediğini anlattı.

SAINT-MAXIMIN KABUL ETTİ Bu görüşme, dönüm noktası oldu. Saint-Maximin, maaşını 7 milyon Euro'ya indirmeyi kabul etti. Bu rakamın 4.5 milyon Euro'sunu Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro'sunu ise Al-Ahli karşılayacak.

15 MİLYON EURO'YA SATIN ALMA MADDESİ Ayrıca Kanarya, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip olacak. Fanatik'in haberine göre; Fransız yıldızın bu hafta Türkiye'ye gelip sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından Avusturya'da devam eden kampa katılması bekleniyor.