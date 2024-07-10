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Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. En Nesyri transferini noktalamak için büyük uğraş veren sarı lacivertlilere 3 yıldızdan daha müjdeli haberler geldi. Buna göre o isimler, çubuklu formayı giymeyi kabul etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:35 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 09:35
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

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Sarı-Lacivertli ekip, yeni sezon öncesinde idmanlarına devam ederken Mourinho, oyuncularının performansını artırmak için çeşitli varyasyonlar üzerinde duruyor. Öte yandan Kanarya'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

HEDEFTE 3 YILDIZ VAR!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için en büyük hedefi şampiyonluğa ulaşmak. Sarı-Lacivertli ekip, bu kapsamda transfer çalışmalarını yürütürken birbirinden değerli yıldızlarla ilgi girişimlerde bulunup kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

Kanarya, özellikle 3 yıldızın transferi için önemli aşamalar kaydetti.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

FIRMINO GELMEYE HAZIR

Brezilyalı yıldız daha önce birçok kez Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Sambacı son olarak geçen yaz sözleşmesi bittikten sonra Sarı-Lacivertliler'in hedeflediği isimlerden biri oldu. Ancak astronomik bir maaşla, senelik 20 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Brezilyalı hücum oyuncusu burada beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Jaissle'nin raporu doğrultusunda Al-Ahli, Firmino'yu gözden çıkardı. Ali Koç döneminde Fenebahçe'ye birçok futbolcusunu getiren menajerlik şirketi ROGON, tecrübeli yıldızı Sarı-Lacivertliler'e önerdi.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

KARARI MOU VERECEK

Yönetim, bu teklifi Mourinho'ya iletti. Mou'dan gelecek yanıta göre hareket edilecek. Öte yandan ROGON'un Firmino için Beşiktaş'ın da kapısını çaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

MERİH DEMİRAL İDDİASI

Merih Demiral, EURO 2024'e hem başarılı performansı ve golleri hem de Bozkurt selamı sonrası aldığı haksız cezayla damga vurdu.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

GÖRÜŞME İZNİ VERDİ

"Altyapısından yetiştiğim Fenerbahçe'de oynayamamak içimde bir yara" diyen yıldız savunmacı için Suudi basınından önemli bir iddia geldi. Buna göre Merih'i yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Al-Ahli, oyuncuya Sarı-Lacivertliler ile görüşme izni verdi.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

İTALYA'DAN DA İLGİ VAR

Taraflar arasında pazarlıkların başladığı öne sürüldü. Djiku, Becao ve Oosterwolde'ye sahip olan ve Çağlar'ın da bonservisini alan Fenerbahçe'nin Merih Demiral'ı de transfer etmesi halinde 5 stoperi olacak. Milli oyuncuya İtalya'dan da ilgi olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

MOU ÇOK İSTİYOR

Fransız yıldız, Jose Mourinho'nun sol kanatta ilk tercihiydi. Ancak senelik 11.7 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi zor görünüyordu. Mourinho, işi bitirmek için devreye girdi, başarılı oyuncuyla bizzat görüşüp onu ne kadar çok istediğini anlattı.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

SAINT-MAXIMIN KABUL ETTİ

Bu görüşme, dönüm noktası oldu. Saint-Maximin, maaşını 7 milyon Euro'ya indirmeyi kabul etti. Bu rakamın 4.5 milyon Euro'sunu Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro'sunu ise Al-Ahli karşılayacak.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

15 MİLYON EURO'YA SATIN ALMA MADDESİ

Ayrıca Kanarya, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip olacak. Fanatik'in haberine göre; Fransız yıldızın bu hafta Türkiye'ye gelip sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından Avusturya'da devam eden kampa katılması bekleniyor.

Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler

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