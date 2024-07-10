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EURO 2024'te finalin adı belli oldu! İngiltere Hollanda'yı 2-1 yenerek İspanya'nın rakibi oldu... İşte atılan goller

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te finalin adı belli oldu. İspanya'nın Fransa'yı 2 yenmesinin ardından bu kez de İngiltere Hollanda'yı 2-1 ile saf dışı bırakarak final biletini aldı. İngilizler Xavi Simons'un golü ile 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Harry Kane'in penaltıdan golü ile önce skoru eşitledi. Maçın son dakikalarında ise Ollie Watkins sahneye çıktı ve düzgün vuruşla ülkesini öne geçirdi. İşte Hollanda - İngiltere maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 21:50 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 00:02
EURO 2024’te finalin adı belli oldu! İngiltere Hollanda’yı 2-1 yenerek İspanya’nın rakibi oldu... İşte atılan goller

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalin adı İspanya - İngiltere oldu. İngilizler Hollanda karşısında çıktığı yarı final mücadelesinde 1-0 geriden gelip 2-1 kazandı ve Berlin biletini aldı. Avrupa'nın en büyüğünü 14 Temmuz'daki mücadele belirleyecek. İşte Hollanda - İngiltere maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

GOLLER

Ollie Watkins'ten usta işi gol! Dakika 90! İngiltere finale çok yakın!

18' Harry Kane penaltıdan skoru eşitliyor: 1-1

7' Maç adeta golle başladı! Xavi Simons uzak mesafeden attığı şutla Pickford'u mağlup ederek Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi

XAVI SIMONS UZAKTAN AVLADI

Hollanda ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmada dakikalar 8'i gösterirken Xavi Simons enfes bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu ceza sahası önünde kaptığı topla çizgiye yakın bir bölgeden şutunu attı ve Pickford'ı mağlup etmeyi başardı. PSV sonrası Leipzig'de de adından söz ettiren Simons, EURO 2024'e de damga vurdu. Golden sonra maç daha da hareketlendi. Hollanda adına Dumfries'in kafayla yaptığı vuruş sonrası top direkten döndü. Phil Foden da ülkesi adına bir kez direğe takıldı. Dumfries bir pozisyonda da topu çizgide tutarak gol şansı tanımadı.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Turnuvanın ilk gününden beri eleştirilen İngiltere bu maçta adeta alev aldı. Ön bölgede rakibine oranla çok daha iyi bir oyun sergileyen İngilizler, Dumfries'in Kane'e yaptığı hareket sonrası penaltı kazandı. Felix Zwayer'in kararı sonrasında çaldığı düdükle Kane topun başına geldi ve Verbruggen'i mağlup ederek skoru eşitledi. Bu golle birlikte Shearer'a ait rekora da ortak oldu. Alan Shearer daha önce Avrupa şampiyonalarında 7 gol atmayı başarmıştı. Watkins 89'da sahneye çıkarak yaptığı vuruşla takımına 2-1'lik üstünlüğü ve finali getiren isim oldu.

RAKİP İSPANYA

Signal Iduna Park'ta oynanan Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere,14 Temmuz Pazar akşamı saat 22.00'de İspanya ile kupayı kaldırabilmek için karşı karşıya gelecek.

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