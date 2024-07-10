2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalin adı İspanya - İngiltere oldu. İngilizler Hollanda karşısında çıktığı yarı final mücadelesinde 1-0 geriden gelip 2-1 kazandı ve Berlin biletini aldı. Avrupa'nın en büyüğünü 14 Temmuz'daki mücadele belirleyecek. İşte Hollanda - İngiltere maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...
GOLLER
Ollie Watkins'ten usta işi gol! Dakika 90! İngiltere finale çok yakın!
18' Harry Kane penaltıdan skoru eşitliyor: 1-1
7' Maç adeta golle başladı! Xavi Simons uzak mesafeden attığı şutla Pickford'u mağlup ederek Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi
XAVI SIMONS UZAKTAN AVLADI
Hollanda ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmada dakikalar 8'i gösterirken Xavi Simons enfes bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız futbolcu ceza sahası önünde kaptığı topla çizgiye yakın bir bölgeden şutunu attı ve Pickford'ı mağlup etmeyi başardı. PSV sonrası Leipzig'de de adından söz ettiren Simons, EURO 2024'e de damga vurdu. Golden sonra maç daha da hareketlendi. Hollanda adına Dumfries'in kafayla yaptığı vuruş sonrası top direkten döndü. Phil Foden da ülkesi adına bir kez direğe takıldı. Dumfries bir pozisyonda da topu çizgide tutarak gol şansı tanımadı.