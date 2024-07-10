HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Turnuvanın ilk gününden beri eleştirilen İngiltere bu maçta adeta alev aldı. Ön bölgede rakibine oranla çok daha iyi bir oyun sergileyen İngilizler, Dumfries'in Kane'e yaptığı hareket sonrası penaltı kazandı. Felix Zwayer'in kararı sonrasında çaldığı düdükle Kane topun başına geldi ve Verbruggen'i mağlup ederek skoru eşitledi. Bu golle birlikte Shearer'a ait rekora da ortak oldu. Alan Shearer daha önce Avrupa şampiyonalarında 7 gol atmayı başarmıştı. Watkins 89'da sahneye çıkarak yaptığı vuruşla takımına 2-1'lik üstünlüğü ve finali getiren isim oldu.