Galatasaray’ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılıların Avusturya'da yapacağı kampın ilk etabı 9 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında Geinberg bölgesinde gerçekleştirilecek.

Aslan, bu tarih aralığında 3 hazırlık maçı oynayacak. Kampın ikinci etabı ise 22 Temmuz ile 27 Temmuz tarihleri arasında Irdning bölgesinde yapılacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu aralıkta da 2 hazırlık karşılaşmasında sahada olacak.